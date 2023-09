Jérôme Ferris gewinnt über die Mammutdistanz

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Freitag um 22 Uhr startete die 7. Auflage des Leopard Ultratrail Mullerthal. Jérôme Ferris war der große Gewinner der diesjährigen Ausgabe. Unter 68 Teilnehmenden absolvierte der französische Läufer die Distanz von 111km in 11.27'42'' und gewann damit vor dem Slowenen Boris Suselj (auf 9'56'') und seinem Landsmann Clément Eicher (auf 15'01''). Bei den Frauen stellte derweil die Luxemburgerin Shefi Xhaferaj über 111km einen neuen Renn-Rekord auf (12.27'20'') und sicherte sich damit ihren dritten Sieg in Folge.

1 / 9 Shefi Xhaferaj stellte einen neuen Rekord auf beim diesjährigen Leopard Ultratrail Mullerthal auf. Foto: Stéphane Guillaume

2 / 9 Shefi Xhaferaj freut sich über ihren Erfolg. Foto: Stéphane Guillaume

3 / 9 Zahlreiche Läufer und Läuferinnen nahmen an der 7. Ausgabe des Leopard Ultratrail Mullerthal teil. Foto: Stéphane Guillaume

4 / 9 Start und Ziel waren diesmal auf der Heringer Millen. Foto: Stéphane Guillaume

5 / 9 Stana Bosic feiert ihren Sieg über 75km. Foto: Stéphane Guillaume

6 / 9 Neben Jérôme Ferris (m.) komplettieren Boris Suselj (r.) und Clément Eicher das Podium. Foto: Stéphane Guillaume

7 / 9 Jérôme Ferris genehmigt sich nach seinem Sieg ein Erfrischungsgetränk. Foto: Stéphane Guillaume

8 / 9 Olivier Dupas (r.) und Loic Dupas. Leopard gemeinsam beim Zieleinlauf. Foto: Stéphane Guillaume

9 / 9 Patrick Kaczynski gewinnt über 75km. Foto: Stéphane Guillaume



















Mehr als 650 Läufer und Läuferinnen gingen zudem bei den weiteren Distanzen an den Start. Dabei konnte sich Patrick Kaczynski über 75km durchsetzen (D/6.55'22''), über 35km gewann Denis Trillet (B/2.42'35'') und über 21km war der Luxemburger Mike Diener (1.52'37'') der Schnellste. Bei den Frauen siegte die Luxemburgerin Stana Bosic über 75km (8.53'23''), über 35km setzte sich Manuela Soccol durch (B/3.35'29'') und über 21km lief Clemence Oudar als erste über die Ziellinie (2.10'13'').

Lesen Sie auch:

Warum Shefi Xhaferaj ein Phänomen ist