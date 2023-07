Jenny Gloden knackt 15 Jahre alten Rekord

Am ersten Tag der Leichtathletik-Landesmeisterschaften fällt gleich eine nationale Bestmarke. Am Samstag und Sonntag geht es weiter.

Jenny Gloden ist in Topform. Foto: Christian Kemp

Langstreckenläuferin Jenny Gloden hat ihre starke Form bei den Landesmeisterschaften am Institut National des Sports in der Hauptstadt unterstrichen. Am Freitagabend stellte die 29-Jährige einen neuen Landesrekord über 3.000 m Hindernis auf.

In 10'54''55 verbesserte Gloden die 15 Jahre alte Bestmarke von Véronique Hansen um mehr als vier Sekunden. Die neue Rekordhalterin gewann das Rennen vor Eloïse Lefevre (11'35''28). Die Wettkämpfe werden am Samstag und Sonntag fortgesetzt.