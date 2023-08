Jeanne Lehair verpasst in Paris knapp die Top Ten

Jeanne Lehair tritt am Sonntag mit der gemischten Staffel in Paris an. Foto: Luxembourg Triathlon

In weniger als einem Jahr beginnen die 33. Olympischen Sommerspiele in Paris. Ein besonderer Höhepunkt werden dabei die Wettkämpfe im Triathlon sein, zumal der Streckenverlauf an zahlreichen Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt vorbeiführt. Gestartet wird an der denkmalgeschützten Pont Alexandre III, einer der berühmtesten Brücken der Hauptstadt, die die Esplanade des Invalides auf der einen Seite und das Grand Palais und das Petit Palais auf der anderen Seite miteinander verbindet.

Um bei den Spielen 2024 einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, führen die Veranstalter (Paris 2024) vom 17. bis 20. August 2023 insgesamt vier Triathlon- und Paratriathlon-Testveranstaltungen durch. Am Donnerstagmorgen, beim ersten Testwettkampf der Frauen, ging auch die Luxemburgerin Jeanne Lehair an den Start.

Der Fahrradkurs führt Lehair (v.) mitten durch das Herz der französischen Hauptstadt. Foto: Luxembourg Triathlon

Die 27-Jährige verpasste dabei in einer Gesamtzeit von 1.52'50'' als Elfte um vier Sekunden einen Platz unter den besten zehn Athletinnen. Für die 1.500 m lange Schwimmstrecke benötigte Lehair 20'09'', für die 40 km auf dem Fahrrad 57'09'' und für den 10-km-Lauf 34'08''. In den beiden Übergangszonen zwischen den Disziplinen brauchte Lehair 57'' und 29''. Siegerin wurde die Britin Beth Potter (1.51'40'') vor Cassandre Beaugrand (F/auf 6'') und Laura Lindemann (D/auf 9'').

Für Lehair ist das Testevent derweil noch nicht zu Ende. Am Sonntag tritt sie noch in der gemischten Staffel mit Gregor Payet, Eva Daniëls und Bob Haller im Sprintwettkampf an (300 m Schwimmen, 5,8 km Fahrrad, 1,8 km Laufen).