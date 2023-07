Jannik Sinner glänzt mit dem Schläger statt auf Skiern

Share this with email

Der 21 Jahre alte Italiener Jannik Sinner steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die Aussicht aufs Endspiel in Wimbledon aber scheint eher gering: Gegner ist der viermalige Turniersieger Novak Djokovic. Vielleicht hätte sich Sinner für den Skirennsport entscheiden sollen. Er stammt aus Südtirol, aus Sexten, also von dort, wo die Kinder eher mit zwei Brettern an den Füßen aufwachsen als mit einem Schläger in der Hand. Sinner spielte auch Fußball, aber besonders gut war er als Skirennläufer.

Bei den italienischen Meisterschaften 2008 gewann Sinner in seiner Altersklasse den Riesenslalom, 2012 wurde er Zweiter. Optimale Vorzeichen: Wer als Südtiroler herausragend gut Ski fährt, darf davon ausgehen, auch international Karriere zu machen. Er sagt, er sei im Schnee besser gewesen als auf roter Asche.

Andere aber sahen in ihm bereits einen Tennisspieler mit dem Potenzial für eine Weltkarriere. Als Sinner 13 Jahre alt war, sollte er sich entscheiden. Er wählte Tennis. Warum, das weiß er selbst nicht mehr so genau. Verkehrt war die Entscheidung aber nicht. Am Freitag ab 14.30 Uhr spielt er gegen den Serben Djokovic um den Einzug ins Endspiel, zwei Stunden später treffen Carlos Alcaraz aus Spanien und der Russe Daniil Medvedev aufeinander.