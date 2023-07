Ivan Delgado schließt sich den Iserlohn Kangaroos an

Der Basketball-Nationalspieler wechselt innerhalb der dritten deutschen Liga. Am Samstag ist er mit dem FLBB-Team gefordert.

Ivan Delgado spielt am liebsten auf der Position des Point Guard. Foto: Stéphane Guillaume

Ivan Delgado hat für die kommende Saison einen neuen Verein gefunden. Der 24-jährige Point Guard wird in der deutschen Pro B für die Iserlohn Kangaroos spielen. Der Sportsoldat spielte zuletzt für Ehingen Urspringen und wird nun seine Profikarriere in derselben Liga fortsetzen.

Am Samstag spielt Delgado mit der FLBB-Auswahl in der dritten Qualifikationsrunde zur Basketball-EM in Kroatien, ehe das Team vier Tage später zu Hause auf Irland trifft. Die Rückspiele finden jeweils eine Woche später statt.