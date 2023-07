Ivan Delgado ist bereit für mehr Verantwortung 

Der Nationalspieler setzt seine Profikarriere bei den Iserlohn Kangaroos fort und drängt in der FLBB-Auswahl in die Starting-Five.

Auf den Tag genau vor sieben Wochen gewann Ivan Delgado am 3. Juni bei den JPEE in Malta die Goldmedaille mit der Basketball-Nationalmannschaft im Endspiel gegen die Gastgeber. Für den 24-Jährigen war es nicht nur sein größter Erfolg mit der FLBB-Auswahl, sondern auch Balsam für die Seele nach zwei komplizierten und verletzungsreichen Jahren.

Denn der 24-Jährige, der bereits im Alter von vier Jahren das Basketballspielen bei Etzella erlernte, unterschrieb im August 2021 seinen ersten Profivertrag in Island. Aufgrund einer schweren Fußverletzung kam der Sportsoldat im hohen Norden bei Sindri Hofn nur auf einen Einsatz, ehe der Vertrag nach nur vier Monaten in beiderseitigem Einvernehmen wieder aufgelöst wurde.

„Auch wenn in Island nicht alles nach Plan lief, war es eine wertvolle Erfahrung und ein wichtiger Schritt in meiner Entwicklung“, so Delgado. Der Basketballer ließ den Kopf nicht hängen. In Zusammenarbeit mit dem LIHPS (Luxembourg Institute for High Performance in Sports) arbeitete Delgado stattdessen an seiner Rückkehr aufs Parkett – mit Erfolg.

Die Starting-Five ist mein Ziel, am liebsten als Point Guard. Ivan Delgado

Denn nur ein knappes Jahr nach seinem ersten Profivertrag sicherte sich der deutsche Drittligist (Pro B) Ehingen Urspring die Dienste des Luxemburgers. Leider sollte auch bei seiner ersten Station in Deutschland zunächst nicht alles nach Plan verlaufen. „Ich habe vom LIHPS kurz vor der Pre-Season mit Ehingen grünes Licht bekommen. In der Pro B wird allerdings so unglaublich intensiv und mehrfach am Tag trainiert, dass der angeschlagene Fuß mir schnell erneut Probleme bereitete.“

Ivan Delgado feiert bei den JPEE in Malta seinen größten Erfolg mit der FLBB-Auswahl. Foto: Stéphane Guillaume

Doch nach einer gewissen Zeit hatte Delgado sich an das intensivere Training sowie die neue Liga gewöhnt und kam immer öfter zum Einsatz. „Nach und nach lief es besser für mich. Meine Statistiken waren okay, obwohl ich weiß, dass ich noch mehr kann.“ Zuvor spielte der Luxemburger meistens als Shooting Guard und Small Forward, nun durfte er erstmals seit seiner Jugend als Point Guard ran.

"Das ist meine Lieblingsposition, denn dort kann ich Taktgeber und Spielmacher sein“ so Delgado. „Ich habe mich auf der Position zwar verbessert, aber in der Nationalmannschaft ist es schwer, an Bob Melcher oder Sticky (Philippe Gutenkauf, Anm. d. Red.) vorbeizukommen. Bisher bin ich oft als sechster Mann hereingekommen, doch ich hoffe, in Zukunft eine größere Rolle zu spielen. Die Starting-Five ist mein Ziel, am liebsten als Point Guard.“

Eine kleinere Knieverletzung sorgte dafür, dass Delagado gegen Ende der Saison erneut einige Spiele aussetzen musste. Doch den anderen Trainern in der Pro B ist das Talent des Luxemburgers nicht verborgen geblieben. „In Deutschland gefällt es mir sehr gut und noch eine Saison in der Pro B würde mir sicherlich guttun“, sagte der Basketballer wenige Tage bevor er bei den Iserlohn Kangaroos einen neuen Profivertrag unterzeichnete und seinen gewünschten Weg fortsetzen kann.

Ein strenger Trainer

Doch bevor die Saison in Deutschland startet, steht für Delagdo und die FLBB-Auswahl am Samstag auswärts in Kroatien der Auftakt zur dritten Runde der EM-Qualifikation an. Und obwohl die Mannschaft in Malta weiter zusammengewachsen ist, weiß der 24-Jährige um die Stärke des Gegners. „Kroatien hat NBA-Spieler in seinen Reihen. Wenn die ihre Topstars schicken, wird es für uns ganz schwer. Wenn sie einige schonen, können wir für eine Überraschung sorgen.“

Ivan Delgado wird seine Profikarriere in Deutschland fortsetzen. Foto: Stéphane Guillaume

Dass die FLBB-Spieler für eine Überraschung sorgen wollen, spiegelt sich auch im Training wider. „Unser Trainer (Ken Diederich, Anm. d. Red.) ist noch strenger als sonst. Er will das Beste aus uns herausholen und achtet im Training auf jedes Detail“, so der Neu-Iserlohner. Hoffnung macht Delgado derweil die Rückkehr von Ben Kovac, der in Malta nicht dabei war, weil er zeitgleich mit Levice die slowakische Meisterschaft gewann. „Mit Ben sind wir ein anderes Team, sind nochmals etwas besser.“

Sollte es am Ende gegen die favorisierten Kroaten dennoch nicht reichen, steht vier Tage später gegen Irland das erste Heimspiel der Kampagne an. „Irland ist ein Gegner, der in etwa in unserer Liga spielt. Vor allem zu Hause vor unseren Fans wollen wir sie schlagen“, so Delgado, der die Spiele nutzen will, um sich für die Starting-Five zu empfehlen. Aber vor allem hofft er, verletzungsfrei zu bleiben. Denn ein Start ohne Schmerzen in eine neue Profi-Saison wäre sicherlich nicht das Schlechteste.

Programm EM-Vorqualifikation - Dritte Runde - Gruppe G Am Samstag: 20.00: Kroatien – Luxemburg Am Mittwoch: 20.15: Luxemburg – Irland Am Mittwoch, dem 2. August: 20.15: Luxemburg – Kroatien Am Samstag, dem 5. August: 20.30: Irland – Luxemburg Die Heimspiele werden in der Coque in Kirchberg ausgetragen.