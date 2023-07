Ion Izagirre sorgt für Ekstase beim Cofidis-Team

Share this with email

Ion Izagirre zog grinsend an seinen Ohrläppchen und riss dann freudestrahlend die Arme nach oben. Der spanische Ausreißer hat sich nach sieben Jahren Wartezeit mit seinem zweiten Etappensieg bei der Tour de France beschenkt. Der 34 Jahre alte Routinier triumphierte am Donnerstag auf der zwölften Etappe nach einem 30-km-Solo und bescherte seinem französischen Team Cofidis vor dem Nationalfeiertag den zweiten Erfolg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Besonders skurril: 15 Jahre musste das französische Cofidis-Team auf einen Etappensieg bei der Tour de France warten – und dann klappt es gleich zweimal bei einer Ausgabe. Nach dem Erfolg von Victor Lafay (F) in San Sebastian am zweiten Tag der 110. Frankreich-Rundfahrt triumphierte nun Izagirre in Belleville-en-Beaujolais. Teamchef Cédric Vasseur kriegte sich im Ziel der brutal schnellen und anspruchsvollen Etappe gar nicht mehr ein.

Ich freue mich auf die nächsten Tage. Bei mir läuft es immer besser. Kevin Geniets

Izagirre hatte sich am letzten Anstieg des Tages, dem Col de la Croix Rosier (Kat. 2), aus einer starken Fluchtgruppe gelöst, keiner konnte dem Leichtgewicht folgen. Im Ziel hatte er 58 Sekunden Vorsprung auf Mathieu Burgaudeau (F/Total) und Matteo Jorgenson (USA/Movistar). Zuvor hatte der Spanier 2016 in Morzine eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Auch bei der Vuelta a Espana und beim Giro d'Italia durfte sich der Routinier bereits als Etappensieger feiern lassen.

Keine Veränderungen an der Spitze der Gesamtwertung

Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Jumbo) und Herausforderer Tadej Pogacar (Emirates) rollten erneut zeitgleich ins Ziel. Der Däne liegt im Gesamtklassement weiterhin 17 Sekunden vor seinem Rivalen aus Slowenien. Das soll aber nicht heißen, dass auf dem zwölften Teilstück nichts passiert wäre. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Fluchtgruppe des Tages stand. Das Peloton explodierte auf dem welligen Profil rasch in seine Einzelteile. Erst nach 90 Kilometern kehrte Ruhe ein und die Ausreißer wurden fahren gelassen.

Von den drei Luxemburgern schlug sich Kevin Geniets (Groupama) am besten. Der 26-Jährige fuhr am Donnerstag als 19. ins Ziel. Er gehörte zu einer 40-köpfigen Gruppe um Vingegaard und Pogacar. „Es war ein richtig harter Tag - und zwar von Beginn bis ganz zum Schluss“, fasste Geniets nach den Strapazen zusammen. Unterwegs gab es einen Sturz von David de la Cruz (E/Astana) und Quentin Pacher (F/Groupama). „Vorne setzte sich zu dem Moment eine Gruppe ab. An den nächsten Steigungen machte Jumbo-Visma Ernst. Sie wollten mit mehreren Fahrern wieder nach vorne. Ich konnte mich festbeißen und so wieder zu den Favoriten aufschließen. Das stimmt mich sehr positiv für die nächsten Tage. Wenn man in solcher eine Phase an Sepp Kuss (USA) dranbleibt, dann will das schon etwas heißen. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Bei mir läuft es immer besser.“ In der Gesamtwertung konnte sich Geniets dank der gezeigten Leistung um zehn Positionen auf Rang 53 (auf 1.16'07'') verbessern.

Kevin Geniets (blaues Trikot, links) sprinte auf den letzten Metern um einen guten Platz. Foto: Serge Waldbillig

Alex Kirsch (Lidl) wurde auf der zwölften Etappe 56. (auf 11'25''), Bob Jungels fuhr auf Rang 87 (18'24''). In der Gesamtwertung ist Jungels 41. (auf 55'25'') und Kirsch belegt Position 111 (2.10'52'').

Auf der 13. Etappe wird voraussichtlich auch das Duell um Gelb wieder aufflammen. Am französischen Nationalfeiertag wird es zum erst zweiten Mal eine Bergankunft am Grand Colombier geben. Bei der zuvor einzigen Ankunft auf dem bekanntesten Gipfel des Jura hatte vor drei Jahren Pogacar triumphiert.