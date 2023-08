Im Finale trifft englische Effizienz auf spanisches Spektakel

Share this with email

In Wembley wird schon ein Lionesses-Denkmal geplant, La Roja erhält Down Under royale Unterstützung: Das WM-Finale zwischen den Europameisterinnen aus England und Spaniens Ballzauberinnen setzt zwei aufgeregte Fußball-Nationen unter Hochspannung.

Insbesondere im Mutterland des Fußballs steigt vor dem Showdown am Sonntag (12 Uhr Luxemburger Zeit) der Puls. „57 years of hurt“, so titelte der englische Boulevard angesichts der Qualen seit dem Männer-Triumph 1966, sollen in Sydney ein Ende finden.

Vor über 75.000 Fans im Stadium Australia steigt der krönende Schlussakt der laut Gianni Infantino „größten und besten“ Frauen-WM der bisherigen Geschichte. Der FIFA-Präsident rühmte die neunte Auflage des Turniers für Zuschauerrekorde (über 1,85 Millionen Fans), Rekordeinnahmen (ca. 525 Millionen Euro) und die gelungene Aufstockung von 24 auf 32 Teams: „Die FIFA hatte wieder einmal recht.“

Die Mentalität dieser Gruppe ist etwas, das ich noch nie gesehen habe. Das kommt durch Sarina und den Glauben, den sie uns verleiht. Millie Bright

Trainerin Sarina Wiegman (r.) hat erheblichen Anteil am Erfolg der Engländerinnen. Foto: dpa

Im Kampf um den jeweils ersten Stern bei den Frauen sind nun die abgezockten Engländerinnen um Kapitänin Millie Bright vom FC Chelsea favorisiert. „Die Mentalität dieser Gruppe ist etwas, das ich noch nie gesehen habe. Das kommt durch Sarina und den Glauben, den sie uns verleiht“, sagte Bright über Teammanagerin Wiegman.

Die Niederländerin ist das Mastermind hinter dem englischen Aufstieg. Ihre einmalige Erfolgsbilanz spricht für sich: 2017 Europameisterin mit Oranje, 2019 Vize-Weltmeisterin, 2022 Europameisterin mit den Lionesses und jetzt erneut im Endspiel um den WM-Pokal.

Eiskalte Engländerinnen crashen Australiens Party

Kein Wunder also, dass FA-Geschäftsführer Mark Bullingham die 53-Jährige als potenzielle Nachfolgerin von Gareth Southgate bei den Three Lions sieht: „Sarina kann im Fußball alles erreichen, was sie will.“ Ganz egal, wie das Finale ausgeht: Eine Statue zur Würdigung ist den Lionesses laut Bullingham bereits sicher.

Jorge Vilda nach Revolte oben auf

Auf der Gegenseite grenzt es beinahe an ein Wunder, dass Jorge Vilda mit seinem Team nach dem ersten großen Titel greift. Im Herbst überstand Spaniens Nationalcoach eine spektakuläre Revolte von 15 Spielerinnen, fragwürdige Methoden im Stile eines Kontrollfreaks wurden ihm laut spanischen Medien vorgeworfen.

Die 19-jährige Salma Paralluelo (r.) zählt zu den größten Entdeckungen im spanischen Frauenfußball. Foto: AFP

„Am Ende des Tages war es ein Lernprozess und es hat uns alle nur stärker gemacht“, behauptete der 42-Jährige nun. Nur drei der „Rebellinnen“ kehrten zurück, Toptalente wie Salma Paralluelo (19) sprangen in die Bresche.

Der unerwartete Triumphzug des verjüngten Teams lockt nun auch royale Edelfans an. Während Prinz William trotz seiner Rolle als FA-Präsident auf den weiten Trip ans andere Ende der Welt verzichtet, wird Königin Letizia mit Tochter Sofia den spanischen Adel vertreten.

Jorge Vilda überstand im Herbst eine Revolte von 15 Spielerinnen. Der Erfolg gibt ihm recht. Foto: AFP

Nachdem Mitfavoriten wie Deutschland, die USA und Brasilien frühzeitig die Heimreise antreten mussten, darf Co-Gastgeber Australien noch auf Edelmetall hoffen. Im Spiel um Platz drei am Samstag (12 Uhr Luxemburger Zeit) gegen den Olympiazweiten Schweden wollen die Matildas nach einem Monat Fußball-Fieber und TV-Rekordquoten in Brisbane Bronze holen.

„Ich glaube, für uns alle waren es die erstaunlichsten vier Wochen“, schwärmte Superstar Sam Kerr: „Wir haben noch ein Spiel, das wir mit einem Höhepunkt abschließen können. Das ist eine zusätzliche Motivation, um wirklich ein Vermächtnis zu hinterlassen.“ WM-Bronze sei „etwas, wovon man als Kind nur träumen kann“.