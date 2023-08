Ibraimi et deux penalties font cauchemarder le Swift

Deux nouveaux penalties concédés et un triplé d’Ibraimi ont hypothéqué les chances du Swift de disputer le barrage de la Conference League.

Dominik Stolz et les Hespérangeois ont de nombreuses raisons d'être frustrés et déçus. Foto: LW-Archiv/Ben Majerus

L’habit ne fait pas le moine. Dans un stade d’entraînement à l’infrastructure surannée et devant une poignée de spectateurs, Hesperange a passé une très sale fin d’après-midi à Skopje face au FC Struga (1-3). Au match aller du troisième tour qualificatif de Conference League, le champion du Luxembourg s’est mis dans la difficulté tout seul. Youn Czekanowicz, titulaire surprise au coup d’envoi, se loupait complètement sur une prise de balle à l’apparence facile. Besart Ibraimi n’en demandait pas tant pour pousser le ballon dans les filets et porter son équipe au commandement (1-0).

Le Swift avait les pires difficultés à se porter vers l’avant, maîtrisant notamment assez mal le vent en sa faveur en première mi-temps. Un tir trop timide de Davis Spruds était la seule alerte pour le gardien local au cours de la première demi-heure. Vif dans les petits espaces, Struga profitait des moments de flottement dans les rangs visiteurs pour se projeter ou pour amener le danger sur une phase arrêtée comme sur ce coup franc de Ibraimi bien sorti par le gardien visiteur (30e).

Nego Ekofo, d’un tir du gauche, obligeait Vedran Kjosevski à une parade du pied (34e). L’impression de retour aux affaires du Swift était anéantie par un penalty commis par Jaime sur Ibraimi. L’attaquant macédonien se faisait justice en prenant à contre-pied Czekanowicz (2-0, 39e).

L’état d’urgence était décrété à Hesperange qui réagissait sur un coup franc de Dejvid Sinani sorti par le portier local à la fin d’un premier acte cauchemardesque et franchement mauvais.

L’espoir puis la désillusion

Carlos Fangueiro opérait deux changements à la pause avec les sorties de Delvin Skenderovic et de Dejvid Sinani pour Ricky Delgado et Lado Akhalaia. Mais c’est de l’inévitable Dominik Stolz, redescendu d’un cran et repositionné à la pointe du triangle que jaillissait la flamme de l’espoir. Bien servi en profondeur par Paul Ayongo, l’Allemand croisait une frappe gagnante (2-1, 46e).

Hesperange avait enfin pris les choses en main avec notamment une frappe en pivot de Clément Couturier qui filait au-dessus. Soucieux de faire encore plus bouger les lignes, Fangueiro injectait encore du sang neuf à l’heure de jeu avec Brian Nouvier et Jérôme Simon. Mais c’était Czekanowicz qui devait sortir le grand jeu sur une incursion de Hogan Upka.

Le but était dans l’air. D’un côté ou de l’autre dans une partie de plus en plus débridée. Stolz enlevait trop un tir (69e) puis Akhalaia arrivait trop tard sur un centre redressé par Stolz. C’est malheureusement de l’autre côté que la sanction tombait avec un deuxième penalty concédé, cette fois par Czekanowicz, sur une incursion de l’intenable Ibraimi. Ibraimi se fendait cette fois d’une Panenka pour fixer les chiffres (3-1, 79e).

C’est le sixième penalty sifflé contre Hesperange en cinq matchs européens. Peut-on se relever d’une statistique aussi désastreuse?