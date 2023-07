Hesperingen vergibt optimale Ausgangsposition in Wales

Der Swift trennt sich auswärts mit einem Remis von The New Saints FC und kann damit nicht vollständig zufrieden sein.

Simao Martins brachte Hesperingen in Wales früh in Führung. Foto: Christian Kemp

Das Spiel von Hesperingen in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa Conference League bei The New Saints FC aus Wales am Dienstagabend weist einige Parallelen zum Europapokal-Auswärtsspiel bei Slovan Bratislava (erste Runde Champions-League-Qualifikation) auf. Zweimal ging der Swift in Führung, zweimal reichte es am Ende nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Doch während Dominik Stolz beim Hinspiel in der Slowakei vor zwölf Tagen vom Punkt noch sicher zur Führung verwandelte, scheiterte der Torjäger am Dienstag in der 57.' mit seinem Strafstoß. Allerdings führte Hesperingen zu diesem Zeitpunkt schon mit einem Tor durch den Treffer von Neuzugang Simao Martins (14.'). Eine 2:0-Führung nach knapp einer Stunde hätte sicherlich zusätzliches Selbstvertrauen gegeben, stattdessen gelang den Hausherren aber in der 74.' der Ausgleichstreffer durch Rory Holden.

Auch wenn Dominik Stolz zweimal vom Punkt vergab, bleibt er ein Torgarant für den Swift. Foto: Christian Kemp

Im Rückspiel vor heimischen Publikum (1. August, 20.15 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro dennoch alle Chancen auf ein Weiterkommen. Fraglich ist allerdings, ob Stolz, der auch im Rückspiel gegen Slovan Bratislava bereits einen Elfmeter vergab, bei einem eventuellen Strafstoß sich erneut das Leder schnappen wird oder ein anderer Schütze sein Glück versuchen darf.