Hesperingen und Differdingen teilen sich Tabellenführung

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Samstag eröffneten Aufsteiger Schifflingen und Titus Petingen die neue BGL-Ligue-Saison mit einem packenden 3:3-Unentschieden. Am Sonntag durften nun endlich auch die anderen Mannschaften auf dem Rasen zeigen, was sie können.

Lesen Sie auch:

Torfestival zum Auftakt in die neue BGL-Ligue-Saison

Meister Hesperingen gab sich zum Auftakt in Strassen keine Blöße, siegte mit 5:1 und übernimmt damit die Tabellenführung (gemeinsam mit Differdingen). Dominik Stolz brachte den Swift bereits nach vier Minuten in Führung. Der Ausgleich durch Alen Agovic (11.') sollte nur 20 Minuten Bestand haben, dann schoß Rachid Alioui den Swift wieder in Front. Agovic sah später noch Gelb-Rot (70.'), zuvor erhöhten Davis Spruds (58.') und Paul Ayongo (62.') noch auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte Simao Martins in der 90.'.

Weitere Auswärtserfolge gab es für den Racing in Mondorf (3:1) und Victoria Rosport bei Aufsteiger Marisca Mersch (2:1). Käerjeng startet ebenfalls mit einer 2:1-Heimpleite gegen Monnerich in die Saison.

F91 freut sich derweil über einen Heimsieg gegen den FC Wiltz (3:1). Dabei war es der Wiltzer Christophe Martin-Suarez (31.'), der mit seinem Eigentor für den 1:1-Ausgleich sorgte, nachdem er die Nordluxemburger zunächst in Führung geschossen hatte (21.'). Vincent Decker (33.') und Yannick Schaus (90. + 1.') drehten die Partie.

Differdingen zieht gleich mit dem Meister

In den beiden später gestarteten Partien des ersten Spieltags gab es beim 3:1-Erfolg von Niederkorn bei Jeunesse den fünften Auswärtserfolg am Sonntag.

Dem FC Differdingen gelang es derweil, sein Heimspiel gegen die Fola mit 5:1 für sich zu entscheiden. Damit konnten nur F91 und Düdelingen vor heimischen Publikum siegen. Differdingen und Meister Hesperingen teilen sich nach dem ersten Spieltag Tabellenplatz eins.