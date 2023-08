Hesperingen qualifiziert sich für die nächste Runde

Die Mannschaft von Fußball-Trainer Carlos Fangueiro gewinnt das Rückspiel gegen The New Saints FC und steht damit in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League.

In der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation hat sich Hesperingen gegen The New Saints FC durchgesetzt. Nach dem 1:1 im Hinspiel gewann der luxemburgische Meister am Dienstagabend im Stade de Luxembourg mit 3:2 gegen die Gäste aus Wales.

Ausgerechnet Dominik Stolz, der noch im Hinspiel (1:1) einen Elfmeter verschossen hatte, sorgte bereits in der 2.' für den Führungstreffer. In der 22.' verursachte Simao Martins jedoch einen Elfmeter, den Declan Mcmanus zum Ausgleich verwandelte. Trotz Chancenplus für Hesperingen verabschiedeten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit brachten die beiden Neuzugänge Rachid Alioui (62.') und Martins (66.') den luxemburgischen Meister jedoch endgültig auf die Siegerstraße. Für die beiden Vorlagen zur 3:1-Führung zeichnete sich mit dem eingewechselten Davis Spruds derweil ein weiterer Neuzugang verantwortlich. Nur fünf Minuten später verkürzte der walisische Rekordmeister zwar auf 2:3 - nach einem Foul von Torwart Geordan Dupire war Mcmanus erneut per Elfmeter erfolgreich.

Doch die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro rettete den Sieg über die Zeit. Damit setzt sich Hesperingen in einem spannenden Duell gegen The New Saints FC durch und steht nunmehr in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League. Dort trifft der luxemburgische Meister auf den Gewinner des Duells zwischen FC Struga (MKD) und FK Buducnost Podgcorica (MNG).