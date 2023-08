Hesperingen gewinnt und fliegt trotzdem raus

Share this with email

Für Hesperingen ist das Abenteuer Europapokal beendet. Die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro gewann am Donnerstagabend zwar das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League mit 2:1 gegen den FC Struga, doch es reichte nicht. Nach dem 1:3 im Hinspiel in Nordmazedonien ist der Luxemburger Fußballmeister ausgeschieden.

Dabei spielte die Heimmannschaft den Großteil der Partie in Überzahl. Doch zwei Minuten nach einer Roten Karte gegen Struga-Stürmer Marjan Radeski wegen Nachtretens in der 15.' gelang den Gästen sogar der Führungstreffer durch Besart Ibraimi. Den Ausgleich erzielte der FC Swift erst in der 70.' durch Gustavo Hemkemeier. Lado Akhalaias 2:1 in der vierten Minute der Nachspielzeit kam zu spät. Zum Abschluss sah der Hesperinger Bryan Nouvier noch Gelb-Rot.