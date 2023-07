Hesperingen gelingt Überraschungscoup

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

In der ersten Qualifikationsrunde der Champions League erarbeitete sich Hesperingen ein 1:1-Unentschieden gegen Slovan Bratislava. Die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro startete gut in die Partie und fand spielerische Lösungen gegen das anfängliche Pressing der Gastgeber. Auch die erste Torgelegenheit konnte Hesperingen verzeichnen. Doch Blankson Anoff vergab in der 6.' aus aussichtsreicher Position. In der 22.' wurde die couragierte Leistung des luxemburgischen Meisters jedoch belohnt. Kapitän Dominik Stolz verwandelte einen Elfmeter souverän und sorgte damit für die 1:0-Führung.

Doch die Antwort von Bratislava ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 25.' glichen die Gastgeber sehenswert durch einen direkt verwandelten Freistoß von Vladimir Weiss aus. Es entwickelt sich fortan eine hitzige Begegnung, in der Juraj Kucka in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Rote Karte wohl wegen einer Beißattacke gegen Anoff sah.

Lesen Sie auch:Aldin Skenderovic: „Wer möchte nicht gerne für den luxemburgischen Meister spielen?“

Anschließend verabschiedeten die Fans des slowakischen Meisters die Spieler von Hesperingen sowie das Schiedsrichtergespann mit einem Pfeifkonzert in die Kabinen. Bratislava zeigte sich in der zweiten Halbzeit jedoch unbeeindruckt vom Platzverweis und drückte trotz Unterzahl auf den Siegtreffer. Dabei wurden sie weiterhin lautstark von den rund 14.000 Zuschauern unterstützt. Doch auch Hesperingen wehrte sich und setzte immer wieder Nadelstiche. Am Ende trennten sich beide Mannschaften vor einer eindrucksvollen Kulisse mit 1:1.

Düdelingen bringt sich in eine gute Ausgangsposition

Auch Düdelingen zeigte eine strake Leistung. Während F91 in der jüngeren Vergangenheit gleich zweimal gegen irische Mannschaften ausschied (2015 gegen University College Dublin AFC und 2021 gegen Bohemians Dublin), darf sich die Mannschaft von Jamath Shoffner diesmal berechtigte Hoffnung auf ein Weiterkommen machen. Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Conference League setzte sich F91 vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen den irischen Vertreter Saint Patrick's Athletic FC durch.

Düdelingen jubelt nach dem Treffer zum 1:0. Foto: Yann Hellers

Den Führungstreffer erzielte Neuzugang Oege Van Lingen in der 24.' Der 23-jährige Niederländer war erst im Sommer von Rosport nach Düdelingen gewechselt und feierte gleich im ersten Pflichtspiel für seinen neuen Verein einen Einstand nach Maß. Auch den zweiten Treffer des Abends erzielte ein niederländischer Neuzugang. In der 61.' erhöhte Yahcuroo Roemer auf 2:0. In der Nachspielzeit verkürzten die Gäste durch den eingewechselten Mark Doyle. Doch die Düdelinger retteten den Sieg über die Zeit und bringen sich damit in eine gute Ausgangslage.