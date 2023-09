Harte Probe für die leidenden Ferrari-Fans

Share this with email

Den Namen Ferrari verbinden Formel-1-Fans automatisch mit Tradition, Hingabe und Leidenschaft. Es kommt nicht von ungefähr, dass der Pfarrer von Maranello nach einem Sieg der Roten die Glocken läuten lässt. Im Moment verbringt er aber eher ruhige Sonntagnachmittage. Der letzte Erfolg liegt über ein Jahr zurück.

Ein neues Auto und mit dem Franzosen Cédric Vasseur ein neuer Teamchef sollten die legendäre Scuderia aus der Talsohle holen. Doch schon nach wenigen Rennen folgte die Ernüchterung. Anstatt Fortschritte zu erzielen, dreht man sich eher im Kreise. „Max Verstappen und Red Bull sind schon seit Saisonbeginn einen großen Schritt voraus und wir haben bereits frühzeitig erkannt, wie schwierig es sein würde, auf dieses Niveau zu gelangen“, erklärt Carlos Sainz, der aktuell in der Fahrerwertung Platz fünf belegt.

Selbst in der Boxengasse macht Ferrari keine gute Figur. Foto: AFP

„Wir müssen maximal viele Punkte für die Konstruktionswertung holen und aufhören, einen Sieg oder einen Podestplatz zu erwarten, denn realistischerweise kommt man dafür ohnehin nicht infrage“, sagt der Spanier. Damit dämpft er auch die Erwartungen vor dem Grand Prix von Italien in Monza (Start am Sonntag um 15 Uhr).

Das ist keine Ferrari-Einstellung und ich bin mir sicher: Der alte Herr hätte das niemals akzeptiert. Luca di Montezemolo Ex-Ferrari-CEO

Ein gutes Stück von der Spitze entfernt war auch Teamkollege Charles Leclerc am vergangenen Wochenende in Zandvoort. Im Qualifying setzte er sein Auto in die Streckenbegrenzung und im Rennen musste er mit defektem Unterboden vorzeitig aufhören. „Es war eines dieser Wochenenden. Der Ferrari war unheimlich schwierig zu fahren und wir hatten Probleme damit, den Grip zu finden“, meint der Monegasse.

Viel schlimmer noch als Abstimmungsprobleme, da leichter zu beheben, sind die Schwierigkeiten im Umsetzen der Taktik beziehungsweise mit dem Funkverkehr. Bereits am Samstag zoffte sich Leclerc via Funk mit seinem Renningenieur über die Vorgehensweise im Qualifying. Am Rennsonntag fuhr der Monegasse wie viele seiner Mitstreiter nach nur einer Runde bei einsetzendem Regen in die Box und traf auf eine unvorbereitete Mannschaft. Gewiss herrschte in diesem Augenblick einiges an Durcheinander, doch andere Teams lösten die Aufgabe wesentlich besser.

Eindringlicher Appel

Der WM-Zweite aus dem Vorjahr liegt aktuell nur auf Gesamtplatz sechs. Sein dritter Rang in Belgien sorgte zwar für etwas Balsam auf die geschundenen Ferrari-Seelen, förderte zugleich aber auch erstaunliche Reaktionen. „Wissen Sie, was ich bedauere? Dass man sich für einen dritten Platz feiert, wie in Spa. Das ist keine Ferrari-Einstellung und ich bin mir sicher: Der alte Herr hätte das niemals akzeptiert“, erbost sich der frühere Ferrari-CEO Luca di Montezemolo gegenüber italienischen Medien.

Der 1988 verstorbene Enzo Ferrari führte den Rennstall mit harter Hand. Foto: Getty Images

Er meinte den Ferrari-Gründer Enzo Ferrari, der das Team mit harter Hand führte. „Als Fan träume ich von einem Ferrari, der nicht immer gewinnt, aber bis zum letzten Rennen um den Titel kämpft. Man kann verlieren, aber als Protagonist, nicht als Statist“, so der 76-jährige di Montezemolo, der auch eine klare Meinung zur Fahrerfrage vertritt: „Ich würde Leclerc auf jeden Fall behalten. Ich glaube nicht, dass es stärkere Fahrer als ihn gibt. Aber aktuell ist es ohnehin das geringste Problem, wer das Auto fährt.“

In der Tat wird sich Ferrari in absehbarer Zukunft mit der Fahrerfrage befassen müssen. Leclercs und Sainz' Verträge laufen Ende 2024 aus. Während dem Spanier erste Kontakte zu Neueinsteiger Audi nachgesagt werden, stellt sich die Frage, ob und wie lange man Leclerc noch halten kann. „Natürlich denkt jeder Fahrer über seine Optionen nach, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt“, meint Leclerc. „Aber ich habe eine große Liebe zu Ferrari. Und mein größter Traum ist es, mit Ferrari Weltmeister zu werden“.

Träume können vor allem in der schnelllebigen Formel 1 aber sehr schnell zerplatzen. So soll Aston Martin bereits die Fühler in Richtung Leclerc ausgestreckt haben. Auf der anderen Seite hat Lewis Hamilton, der immer wieder mit den Roten in Verbindung gebracht wurde, bis 2025 bei Mercedes verlängert.