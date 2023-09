Hansi Flick als Bundestrainer entlassen

Share this with email

Bundestrainer Hansi Flick (58 Jahre) ist neun Monate vor der Heim-EM entlassen worden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Tag nach der 1:4-Blamage in Wolfsburg gegen Japan bekannt. Am Dienstag um 21 Uhr in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister Frankreich werden Sportdirektor Rudi Völler, U20-Trainer Hannes Wolf und Sandro Wagner das Team einmalig betreuen.

„Die Gremien waren sich einig, dass die Nationalmannschaft nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. „Wir brauchen mit Blick auf die EM im eigenen Land eine Aufbruchstimmung und Zuversicht.“ Die Entscheidung sei im Sinne sportlicher Erfolge „unumgänglich“ gewesen.

Durch die Entlassung sorgte der Verband für ein Novum: Keiner der zehn Vorgänger Flicks wurde rausgeworfen. Ein Nachfolger für die Heim-EM in neun Monaten steht noch nicht fest. Ziel sei es, teilte der DFB mit, „zeitnah die Nachfolge von Hansi Flick zu regeln“.

Die Niederlage gegen Japan war die dritte in Folge. Das gab es zuletzt vor 38 Jahren. Von den vergangenen 17 Länderspielen gewann der viermalige Weltmeister nur vier. Nach dem WM-Debakel in Katar gelang nur ein Sieg in sechs Begegnungen.

Flick hatte sein Amt im August 2021 als Nachfolger von Joachim Löw angetreten und mit acht Siegen einen Startrekord aufgestellt. Am Sonntag leitete er noch das lange geplante öffentliche Training.