Gréngewald und T71 ziehen direkt in die Gruppenphase ein

Bereits in der vergangenen Saison haben die Basketballerinnen von T71 und Gréngewald im EuroCup auf sich aufmerksam gemacht. Und auch in der neuen Spielzeit dürfen die beiden Teams in der Gruppenphase antreten - und das ohne Umwege.

Wie der Verband FLBB am Donnerstag mitteilte, müssen die Luxemburger nicht in die Qualifikation. Somit stehen Düdelingen und Hostert jeweils mindestens sechs Spiele auf internationalem Parkett bevor. Die zwölf Vierergruppen werden am 9. August ausgelost.