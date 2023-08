Gregor Payet schafft es in die Top Ten

Share this with email

So gut war Gregor Payet noch nie! Am Samstag wurde der 28-jährige Triathlet beim Weltcup im chinesischen Weihai in 1.47'29'' Neunter. Bei Temperaturen von über 30 Grad zeigte der Luxemburger über die olympische Distanz einen starken Auftritt und machte vor allem beim Laufen einige Plätze gut. Den Sieg sicherte sich der Mexikaner Crisanto Grajales in 1.46'35''. Im olympischen Ranking sammelt Payet 268 Punkte und erhöht damit die Chancen, ein Ticket für Paris 2024 zu buchen.

Bei den Frauen landete Eva Daniëls auf Rang 17 und holte damit 145 Zähler. Während das Talent beim Schwimmen schwächelte, kämpfte sie sich auf dem Fahrrad und beim Laufen zurück.

