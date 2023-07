Gold für Bob Bertemes und eine Menge Meeting-Rekorde

Share this with email

Am Sonntag fand im Stade Jean Jacoby in Schifflingen die 20. Ausgabe des beliebten internationalen Leichtathletik-Meetings statt. Die Zuschauer durften sich über hochklassigen Sport in 17 verschiedenen Wettbewerben freuen. Denn den Verantwortlichen des Cercle Athlétique Schifflingen war es einmal mehr gelungen, einige namhafte Athleten nach Luxemburg zu locken. Bei der diesjährigen Ausgabe wurden demnach einige Meeting-Rekorde aufgestellt. So etwa im 100-m-Sprint der Männer. Dort lief der favorisierte Kishane Thompson im Vorlauf eine Zeit von 9''99. Im Finale trat der Jamaikaner jedoch nicht an. Auch im 100-m-Sprint der Frauen gab es eine neue Bestmarke. Diese wurde von der siegreichen Jamaikanerin Jonielle Smith im Finale (11''18) aufgestellt. Einen weiteren Rekord stellte Denny Mathew im Diskurswurf auf. Der Australier setzte sich mit 66,84m vor Daniel Jasinski (D) durch.

Aus Luxemburger Sicht fehlten zwar mit Patrizia van der Weken, Victoria Rausch, Vera Hoffmann und Charel Grethen einige prominente Namen. Mit Charline Mathias und Bob Bertemes gingen jedoch zwei absolute Top-Athleten an den Start. Letzter erzielte mit 21,03 m sein zweitbestes Saisonergebnis und gewann damit den Wettbewerb im Kugelstoßen. Dies ist auch eine gute Vorbereitung auf die anstehende Weltmeisterschaft in Budapest. Charline Mathias lief im 800-m-Rennen der Frauen mit einer Zeit von 2'06'' auf Rang 19. Das Rennen wurde von Winnie Nanyondo gewonnen (UGA), die mit einer Zeit von 2'00''78 für einen weiteren Meeting-Rekord sorgte.

1 / 6 Kishane Thompson (2.v.r.) stellte im 100-m-Sprint der Männer einen neuen Meeting-Rekord auf. Foto: Stéphane Guillaume

2 / 6 Das beliebte CAS Meeting International zog auch in diesem Jahre zahlreiche Besucher an. Foto: Stéphane Guillaume

3 / 6 Bob Bertemes gewann im Kugelstoßen. Foto: Stéphane Guillaume

4 / 6 Charline Mathias (r.) kam nicht über Rang 19 im 800-m-Rennen hinaus. Foto: Stéphane Guillaume

5 / 6 Charel Gaspar beim Hochsprung. Foto: Stéphane Guillaume

6 / 6 Jonielle Smith siegte im 100-m-Sprint der Frauen und stellte einen neuen Meeting-Rekord auf. Foto: Stéphane Guillaume