So sahen sich Luxemburgs Nationalspielerinnen das WM-Finale an

Der Höhepunkt der Fußball-Weltmeisterschaft in Australien begeistert auch die Zuschauer in Luxemburg.

Über 75.000 Fans waren am Sonntag im australischen Sydney im Stadion, um sich das Finale der Fußball-WM der Frauen anzusehen. Auch hierzulande war das Interesse am Endspiel zwischen Spanien und England groß, sodass gleich mehrere Public Viewings organisiert wurden. Die luxemburgischen Nationalspielerinnen sahen sich das Finale, in dem die Spanierinnen mit 1:0 die Oberhand behielten, gemeinsam in der Hall O in Oberkorn an. Auch Trainer Dan Santos sowie Sportminister Georges Engel waren vor Ort.

Junge Fans konnten sich die spannende Begegnung aber nicht nur gemeinsam mit den FLF-Spielerinnen anschauen, sondern bekamen auch Autogrammwünsche erfüllt. Obwohl sich einige Zuschauer über Englands Niederlage ärgerten, war es für alle Anwesenden ein gelungener Nachmittag.

1 / 10 Beim Public Viewing war auch für Essen und Getränke gesorgt. Foto: Stéphane Guillaume

2 / 10 Nationaltrainer Dan Santos, Co-Trainerin Christina Correia sowie Torwarttrainer Jean-Marie Noël (v.l.n.r.) kamen ebenfalls. Foto: Stéphane Guillaume

3 / 10 Sportminister Georges Engel mit Differdingens Bürgermeister Guy Altmeisch (r.). Foto: Stéphane Guillaume

4 / 10 Die Fußball-Nationalspielerinnen freuten sich auf die Partie. Foto: Stéphane Guillaume

5 / 10 Marta Estevez und ihre Teamkolleginnen haben den Fans Autogramme gegeben. Foto: Stéphane Guillaume

6 / 10 Auch Joana Lourenço unterschrieb einige Karten. Foto: Stéphane Guillaume

7 / 10 Amy Thompson mit einem jungen Fan. Foto: Stéphane Guillaume

8 / 10 In der Hall O fehlte es an nichts. Foto: Stéphane Guillaume

9 / 10 Während der spannenden Begegnung war die Anspannung spürbar. Foto: Stéphane Guillaume

10 / 10 Marisa Soares verfolgte das Duell hoch konzentriert. Foto: Stéphane Guillaume