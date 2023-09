Luxemburg bezwingt auch Island und träumt weiter von der EM

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, skandierten die Fans der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft am Freitagabend. Der Traum von der Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland lebt weiter. Im Stade de Luxembourg setzte sich die FLF-Auswahl mit 3:1 gegen Island durch.

Nach fünf Spieltagen hat die Mannschaft von Nationaltrainer Luc Holtz zehn Punkte auf dem Konto. In der Gruppe J bleiben die Luxemburger zwar auf Rang drei, allerdings nur, weil die punktgleichen Slowaken von der besseren Tordifferenz profitieren.

Die Ausgangslage

FLF-Trainer Holtz verzichtet auf Torjäger Gerson Rodrigues, der gegen Island und Portugal aus disziplinarischen Gründen nicht nominiert wurde.

Das letzte Duell zwischen Luxemburg und Island fand am 14. November 2009 statt. Damals trennten sich beide Nationen in einem Testspiel mit 1:1.

Lesen Sie auch:

Islands Goldene Generation gehört der Vergangenheit an

Die Besonderheiten

Laurent Jans sitzt am Freitagabend im ausverkauften Stade de Luxembourg zunächst auf der Bank. Christopher Martins führt die Gastgeber als Kapitän aufs Feld. Leon Elshan und Sofiane Ikene schaffen es nicht ins finale Aufgebot der FLF-Auswahl und sehen sich die Partie von der Tribüne aus an.

Aiman Dardari wird in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit eingewechselt und feiert sein Länderspieldebüt.

Die Startelf der Luxemburger. Foto: Yann Hellers

Die Begegnung

9.' Nach einem langen Pass von Christopher Martins stürmt Islands Torhüter Runar Runarsson aus seinem Kasten und prallt mit Leandro Barreiro zusammen. Der Schiedsrichter lässt zunächst weiterspielen, schaut sich die Szene nach Rücksprache mit dem Video Assistant Referee jedoch noch einmal an und entscheidet auf Foulelfmeter. Maxime Chanot verwandelt den Strafstoß.

14.' Enes Mahmutovic verliert einen Zweikampf gegen Kolbeinn Finnsson vor der Strafraumgrenze und foult den Isländer. Der Freistoß von Jon Dagur Thorsteinsson geht knapp über das Tor.

Maxime Chanot verwandelte den Elfmeter zum 1:0. Foto: Ben Majerus

18.' Hördur Magnusson leitet den Ball unglücklich zu Barreiro weiter, dessen Schuss ist allerdings zu harmlos.

24.' Erst wird ein Schuss von Yvandro Borges geblockt, dann leitet Christopher Martins den Ball auf Barreiro weiter, der wiederum Marvin Martins findet. Dessen Schuss geht ans Außennetz.

30.' Hördur Magnusson verfehlt den gegnerischen Kasten bei seinem Freistoß deutlich.

36.' Marvin Martins gewinnt ein Luftduell und köpft den Ball in den Lauf von Alessio Curci, der auf das isländische Tor zuläuft, aber an Keeper Runarsson scheitert.

38.' Anthony Moris ist bei einem Schuss von Alfred Finnbogason zur Stelle.

45.+1.' Ein Freistoß aus aussichtsreicher Position wird von der luxemburgischen Mauer zur Ecke abgefälscht.

Luxemburg – Island 3:1 (1:0) Luxemburg: Moris, M. Martins (64.' Bohnert), Mahmutovic (64.' Gerson), Chanot, Pinto, Barreiro, C. Martins, Olesen (64.' Jans), Sinani, Curci (80.' V. Thill), Borges (90.+2.' Dardari) Island: Runarsson, Fridriksson, H. Magnusson, Palsson, Finnsson, Haraldsson, Traustason, Gudmundsson, Thorsteinsson (79.' Johannesson), Finnbogason (79.' Anderson), S. Magnusson (46.' Oskarsson) Torfolge: 1:0 Chanot (9.', Foulelfmeter), 2:0 Borges (70.'), 2:1 Haraldsson (88.'), 3:1 Sinani (90.') Gelbe Karten: C. Martins, Mahmutovic (Luxemburg), H. Magnusson, Haraldsson, Johannesson (Island) Gelb-Rote Karte: H. Magnusson (73.') Besonderes Vorkommnis: Olesen musste nach 63 Minuten verletzungsbedingt vom Feld. Schiedsrichter: Kikacheishvili, Elikashvili, Chigogidze (GEO) Zuschauer: 9.374 zahlende

51.' Nach einer Hereingabe von Borges und einem Kopfball von Marvin Martins kann Barreiro den Ball nicht kontrollieren. Dieser landet wieder beim Außenverteidiger, der Runarsson aber nicht vor Probleme stellt.

70.' Borges erobert den Ball im Mittelfeld, läuft nach einem Pass von Curci auf das gegnerische Tor zu, bewahrt die Nerven und trifft zum 2:0.

73.' Hördur Magnusson sieht nach einem unnötigen Foul an Curci Gelb-Rot und fliegt vom Platz.

76.' Der eingewechselte Florian Bohnert spielt den Ball nach einer Flanke von Borges zu Mica Pinto, dessen Schuss das isländische Tor nur knapp verfehlt.

Alessio Curci überzeugte gegen die Isländer um Hördur Magnusson (r.). Foto: Ben Majerus

86.' Borges zieht in den Strafraum und verfehlt das Tor mit seinem Schuss nur knapp.

88.' Haraldsson kommt nach einem Doppelpass mit Isak Bergmann Johannesson im Strafraum zum Abschluss, lässt Moris keine Chance und trifft zum 1:2.

90.' Auf der Gegenseite spielt Borges den Ball in den Lauf von Sinani, Johan Gudmundsson kann nicht klären, sodass der Angreifer für die Entscheidung sorgt.

Der Mann des Spiels

Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit war Yvandro Borges nach dem Seitenwechsel kaum noch zu bremsen. Das Offensivtalent von Mönchengladbach leitete das so wichtige Tor zum 2:0 selbst ein und brachte die Luxemburger mit seinem Treffer endgültig auf die Siegerstraße.

Der 19-Jährige hatte danach sogar noch die Möglichkeit, einen weiteren Treffer zu erzielen, ihm fehlte allerdings das nötige Glück. Doch in der 90.' bereitete Borges Sinanis Tor zum 3:1-Endstand vor.