La défense impériale, Leandro Barreiro au diapason

La troisième victoire des Lions Rouges dans cette campagne (3-1) n’est peut-être pas la plus aboutie dans la manière, mais elle est le symbole d’une maturité incarnée par une défense de fer et un état d’esprit irréprochable. Leandro Barreiro fut une nouvelle fois le meilleur Lion Rouge! Voici le bulletin de notes des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique.

Anthony Moris: 3

Le gardien de l’Union Saint-Gilloise a parfois joué avec le feu avec ses relances au laser. Sans conséquence fâcheuse. Il n’a pas été bombardé mais ses quelques interventions furent propres. Il ne peut rien sur la frappe croisée gagnante de Hakon Arnar Haraldsson.

Marvin Martins: 2

Son volume de jeu et sa solidité dans les duels devraient l’installer pour un petit temps dans le onze de base. Pris une seule fois dans son dos, il s’est montré dangereux à plusieurs reprises dont une fois sur une reprise de volée qui méritait un meilleur sort (24e). Remplacé par Laurent Jans (64e).

Enes Mahmutovic: 3

Le défenseur central du CSKA Sofia a vite fait de balayer les doutes qui auraient pu naître à la suite d’un début de match hésitant. Sa double intervention sur Jon Dagur Thorsteinsson en fin de première période l’a définitivement mis en confiance. Précieux lorsque l’Islande connut ses 20 meilleures minutes à la reprise. Remplacé par Lars Gerson (64e).

Maxime Chanot: 2

Taille patron pour le nouveau défenseur de l’AC Ajaccio. En l’absence de Gerson Rodrigues, il a pris ses responsabilités sur le penalty qu’il a transformé sans beaucoup d’élan d’une frappe plein centre. Il a ensuite trouvé le juste milieu entre l’anticipation et le marquage à la culotte pour empoisonner la vie des attaquants islandais.

Maxime Chanot est l'homme-clef de Luc Holtz en défense. Le joueur de l'AC Ajaccio a rendu une copie sans faute vendredi. Foto: Ben Majerus

Mica Pinto: 3

De retour de blessure, le latéral gauche de Vitesse n’a pas fait beaucoup de bruit mais s’est acquitté de sa tâche avec sérieux, osant quelques sorties en seconde période. Il reste une valeur refuge incontestable.

Christopher Martins: 2

Il lance Leandro Barreiro sur la phase qui amène le penalty puis gratte le ballon que récupère Yvandro Borges puis Danel Sinani pour le 3-1. Sa fin de match est un modèle du genre et son carton jaune qui le privera du déplacement au Portugal est un mal pour un bien. Peut-être aurait-il pu le prendre plus tard dans la partie.

Leandro Barreiro: 2

Son activité pourrait alimenter à elle seule le Stade de Luxembourg. Il est à la base du penalty qui permet au Luxembourg d’ouvrir le score. Au cœur de la pression visiteuse, il fut d’un concours inestimable en ressortant une quantité de ballons. Il a ajouté le vice nécessaire pour chercher la faute aux bons moments. Il fêtera sa 50e sélection le cœur léger lundi soir.

Mathias Olesen: 3

Il a beau être la pointe la plus avancée du triangle posé dans le cœur du jeu, c’est lui qui opère le plus dans l’ombre. Son inlassable pressing ne paie pas de mine mais rapporte gros. Il a semblé touché physiquement et gêné. Luc Holtz l’a remplacé par Florian Bohnert (64e) même si c’est Sinani qui reprit son rôle.

Alessio Curci: 3

Quel état d’esprit! Le joueur des Francs Borains a fait mal aux Islandais, a provoqué deux cartons jaunes puis l’exclusion de Hördur Magnusson. Sa vitesse lui a permis de prendre la profondeur plusieurs fois. Il n’a manqué que la cerise sur le gâteau. Un but qu’il aurait pu inscrire quand il se présenta seul devant Runar Runarsson (36e). Remplacé par Vincent Thill (80e).

Danel Sinani: 2

Il n’a pas mis longtemps à déserté son aile droite pour rentrer dans le jeu comme il adore le faire. C’est là qu’il a fait mal aux Nordiques. Impliqué sur le deuxième but en redonnant le ballon spontanément à Yvandro Borges, il est allé inscrire son 12e but sous le maillot des Lions Rouges en faisant preuve de sang froid devant le gardien adverse.

Danel Sinani toujours aussi clinique devant le but adverse. Il trompe Runar Runarsson pour fixer les chiffres (3-1). Foto: Yann Hellers

Yvandro Borges: 3

Un premier acte en demi-teinte avec peu de réussite dans ses tentatives. Mais il a appris à être patient. Le ballon qu’il gratte à la 70e pour s’en aller doubler la marque avec le concours de Sinani soulage le Luxembourg. Il a semblé délivré et fut proche d’inscrire un second but personnel. Remplacé par Aiman Dardari (90+3).

Laurent Jans: 3

C’est la seconde fois de la campagne qu’il prenait place sur le banc et qu’il gratifiait tout le monde d’une rentrée impeccable. Tonique, il a répondu à l’attente à ce qui reste sa meilleure place.

Lars Gerson: 3

Son intelligence et son placement correspondaient parfaitement au contexte dans lequel il a fait sa rentrée. Il fallait du calme et de l’expérience pour gérer et faire tourner. Il l’a fait sans chichi.

Florian Bohnert: 3

Peut-être le moins en vue des remplaçants peu après l’heure de jeu mais aucune fausse note n’est venue entacher sa prestation dans le couloir droit.

Vincent Thill et Aiman Dardari n’ont pas compilé assez de temps de jeu pour être notés.