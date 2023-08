Jeunesse gewinnt das Escher Derby deutlich

Share this with email

Jeunesse hat das prestigeträchtige Escher Derby gegen Fola am Sonntag mit 4:1 gewonnen. Alexandre Arenate (9.'), Gonçalo Almeida (42.'), Joao Teixeira (45.+2.') und Ahmed Mogni (80.') trafen für das Team von Trainer Marc Thomé. Folas Rui Costa erzielte in der 14.' das zwischenzeitliche 1:1.

Hesperingen hatte gegen Rosport mehr Probleme und setzte sich nur knapp mit 3:2 durch. Dominik Stolz gelang nach zehn Minuten das 1:0 für den FC Swift, doch Gilles Feltes glich bereits in der 27.' aus. Rachid Alioui brachte den amtierenden Meister mit seinen Treffern in der 39.' und in der 60.' (Foulelfmeter) zurück in die Erfolgsspur. Rosports Yan Bouché sah in der 65.' Rot, André Redekop gelang zehn Minuten später zwar noch der Anschlusstreffer, die Gäste gingen dennoch leer aus.

Niederkorn kassierte eine überraschende 0:2-Niederlage in Schifflingen. Téo Herr (54.') und Benjamin Besic (84.') trafen nach dem Seitenwechsel für den Aufsteiger, der nach drei Spielen bereits sieben Punkte auf dem Konto hat.

Differdingen setzte sich zu Hause mit 2:0 gegen Monnerich durch. Gianluca Bei (6.') und Jorginho (89.', Foulelfmeter) erzielten die Tore. Monnerichs Amdy Konté musste nach 64 Minuten mit Rot vom Platz.

Acht Tore in Mondorf

F91 behauptete sich dank Toren von Edis Agovic (33.') und Samir Hadji (44.') mit 2:0 gegen Racing und betrieb damit Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Fola. Mersch und Wiltz trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Benjamin Bresch brachte den Aufsteiger nach 45 Minuten in Führung, Alexandro Cavagnera (82.') rettete den Gästen aber noch einen Punkt.

Mondorf gewann die torreiche Partie gegen Käerjeng mit 5:3. Die Gäste waren nach sieben Minuten durch Stefan Lopes in Führung gegangen, ehe Billel Abdelkadous (13.') und Oumar Gassama (21.') das Spiel drehten. Vor dem Seitenwechsel glich Tom Siebenaler (33.') aus, Gassama hatte in der 37.' wieder eine Antwort parat. Auch als Idir Boutrif in der 53.' das 3:3 erzielte, konnte sich Mondorf auf Gassama verlassen, der seine Farben in der 64.' wieder in Führung brachte. Jean-Paul Kumbi sorgte in der 76.' für die Entscheidung.

Das Duell zwischen Petingen und Strassen beginnt erst um 18.30 Uhr.

