Die Racing-Frauen spielen gegen den griechischen Meister

Der Luxemburger Titelgewinner trifft in der ersten Runde der Champions League im Frauenfußball auf PAOK Thessaloniki. Dies ergab die Auslosung am Freitag.

Racings Frauenteam tritt zum vierten Mal hintereinander in der Champions League an. © FOTO: Stéphane Guillaume

Die Fußballfrauen des Racing treten in der UEFA Women's Champions League erstmals gegen ein griechisches Team an. Der Luxemburger Meister trifft im Halbfinale der ersten Runde auf PAOK Thessaloniki. Dies ergab die Auslosung am Freitag am UEFA-Sitz im schweizerischen Nyon.

Die erste Runde des europäischen Vereinswettbewerbs der Frauen wird in Form von Mini-Turnieren am 6. und 9. September ausgespielt. Racing wurde in eine von drei Dreier-Gruppen gelost. Im Falle eines Sieges gegen den griechischen Meister AC PAOK würden die Luxemburgerinnen anschließend auf den österreichischen Champion St. Pölten treffen.

Das Frauenteam des Racing tritt zum vierten Mal hintereinander in der Champions League an. 2020 waren die Hauptstädterinnen erstmals dabei gewesen, 2021 hatten sie in diesem Wettbewerb erstmals ein Spiel gewonnen.

Insgesamt nehmen in der kommenden Saison 70 Vereine aus 48 Nationalverbänden an der Champions League der Frauen teil. Nach der ersten Runde im September findet die zweite in Hin- und Rückspielen im Oktober statt. Die Gruppenphase läuft von Mitte November bis Ende Januar. Das Endspiel wird im Mai 2024 in Bilbao (E) ausgetragen.