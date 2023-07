François Grailet meldet sich eindrucksvoll zurück

Share this with email

Die vergangenen anderthalb Jahre waren für François Grailet nicht die einfachsten. Doch nun hat sich Luxemburgs bester Hürdensprinter eindrucksvoll zurückgemeldet. Bei den Landesmeisterschaften am Institut National des Sports in Luxemburg-Stadt hat der 29-Jährige nicht nur seinen Titel über 110 m Hürden verteidigt. Grailet hat zudem einen neuen nationalen Rekord aufgestellt. Sein Chrono blieb bei 13''79 stehen, womit er immerhin neun Hundertstelsekunden schneller war als bei seiner bisherigen Bestmarke. Die hatte er vor fast genau zwei Jahren in Heusden (B) aufgestellt.

Bereits am Freitag hatte Langstreckenläuferin Jenny Gloden ihre starke Form bei den Landesmeisterschaften unterstrichen. Die 29-Jährige stellte einen neuen Landesrekord über 3.000 m Hindernis auf. In 10'54''55 verbesserte Gloden die 15 Jahre alte Bestmarke von Véronique Hansen um mehr als vier Sekunden.