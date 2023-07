FLBB-Auswahl ohne Chance gegen Kroatien

Im ersten Spiel der Qualifikations-Kampagne kommt die Basketball-Nationalmannschaft unter die Räder. Am Mittwoch soll es zu Hause besser werden.

Die Luxemburger Basketballer haben zum Auftakt der dritten Runde der EM-Vorqualifikation eine deutliche Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Ken Diederich verlor am Samstagabend mit 62:98 in Kroatien.

Bereits nach einem 12:4-Lauf waren die Gastgeber auf der Siegerstraße, beim Stand von 57:36 zur Halbzeit war die Partie praktisch entschieden. Auf Luxemburger Seite überzeugte vor allem Deutschland-Legionär Alex Laurent mit 18 Punkten.

Die nächste Partie findet am Mittwoch (20.15 Uhr) in der Coque in Kirchberg gegen Island statt.