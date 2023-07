FLBB-Auswahl kassiert zwei Niederlagen gegen Bulgarien

Vor den nächsten Partien in der EM-Vorqualifikation verlieren die Luxemburger Basketballer im Tramsschapp zwei Testspiele. In einer Woche wird es ernst.

Die Basketball-Nationalmannschaft konnte aus den beiden Testspielen gegen Bulgarien nur wenig Selbstvertrauen mitnehmen. Das Team von Trainer Ken Diederich verlor am Mittwoch und Donnerstag im Tramsschapp in der Hauptstadt mit 83:93 und 74:81 gegen die Mannschaft aus Osteuropa.

Die beiden Begegnungen dienten der Vorbereitung auf die nächsten EM-Vorqualifikationsspiele. Am 22. Juli tritt die FLBB-Auswahl in Kroatien an, vier Tage später kommt es zu Hause zum Duell mit Irland. Danach sind die Luxemburger am 2. August vor heimischer Kulisse gegen Kroatien sowie am 5. August in Irland gefordert.