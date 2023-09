Finn Kemp mischt bei Junioren-WM ganz vorne mit

Share this with email

Mit Finn Kemp nahm diese Woche ein Luxemburger an der Junioren-WM der Schwimmer in Israel teil. Das Fazit ist eindeutig: Der 18-Jährige hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Kemp gelangen vier persönliche Bestzeiten und zwei nationale Bestleistungen in der Kategorie der 18-Jährigen. Vor allem aber schaffte er am Donnerstag über die 200 Meter Brust den Sprung ins Finale!

Unter 40 Teilnehmern klassierte sich die große Luxemburger Nachwuchshoffnung im Endlauf in Netanya auf Rang acht. Den Finalplatz hatte er sich nach einem starken Vorlauf am Morgen verdient: Seine Zeit blieb bei 2'16''51 stehen. Somit verbesserte er nicht nur seine eigene Bestzeit (2'17''87) um mehr als eine Sekunde, sondern unterbot auch den bisherigen nationalen Rekord in seiner Altersklasse. Den hatte Laurent Carnol vor knapp 16 Jahren in 2'16''68 aufgestellt. Den Landesrekord hält der Olympia-Teilnehmer in 2'09''78. Kemp fehlen also immerhin noch rund sieben Sekunden bis in die Rekordbücher.

Halbfinale über 100 m Brust

Im Kampf gegen die besten Schwimmer seiner Altersklasse war Kemp, der in Florida bei den Sarasota Sharks trainiert, über 200 m Brust chancenlos. Im Finale sicherte sich Adam Sai-Ting aus Hongkong die Goldmedaille in 2'11''84. Die weiteren Medaillen gingen an den US-Amerikaner Jordan Willis (2'12''07) und Riku Yamaguchi aus Japan (2'12''13). Kemp schlug in 2'17''16 an, was immer noch seine zweitschnellste je geschwommene Zeit ist.

Kemp, der sich bereits im Juli bei der Junioren-EM in Belgrad über 200 m Brust für das Finale qualifiziert hatte, überzeugte auch bei seinen anderen Auftritten in Israel: Über 50 m Brust wurde er 21. (unter 56 Startern), über 100 m Brust wurde er 14. (unter 57 Teilnehmern), über 200 m Lagen wurde er 21. (unter 55 Startern) und über 50 m Freistil klassierte sich Kemp an Position 36 (unter 94 Startern).