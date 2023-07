F91-Torwart Didier Desprez sorgt für das Eigentor des Jahres

Share this with email

Immerhin konnte Didier Desprez am Ende jubeln. Nach einem 3:2-Sieg im Rückspiel bei St. Patricks Athletic aus Irland zog der Torhüter mit F91 in die zweite Runde der Conference-League-Qualifikation ein. Doch die kurioseste Szene des Spiels verbuchte der 24-Jährige am Mittwochabend für sich.

Nach einer Bogenlampe aus dem Mittelfeld lief Desprez in der 22.' aus seinem Kasten bis an die Strafraumgrenze. Weil sich der Franzose dort offenbar nicht sicher war, ob er die Hände nehmen darf, versuchte er, den Ball mit dem Kopf zu klären. Unglücklicherweise rutschte ihm das Spielgerät über den Schädel und landete in hohem Bogen genau im eigenen Tor.

„Ich glaube, das ist eines der desaströsesten Eigentore, die wir je in einem Fußballspiel gesehen haben“, rief einer der Kommentatoren in sein Mikrofon. Desprez selbst war vermutlich heilfroh, dass sein Missgeschick am Ende nicht spielentscheidend war.