Ein Hoch auf die Strichliste 

Wenn es mal wieder chaotisch wird, ist es besonders wichtig, dass jemand den Überblick behält. In der ersten Saisonhälfte hatte man nicht immer das Gefühl, dass die Rennleitung das einwandfrei schaffte. Es gab jede Menge Strafen, Proteste und nachträgliche Versetzungen. Das war nicht nur für die Zuschauer nervig.

Einer aber läuft in unübersichtlichen Situationen offenbar zur Hochform auf. Andy Stevenson heißt der Mann, der für Aston Martin mehrmals Gold wert war. Natürlich sind sie beim englischen Rennstall wohl auch glücklich, dass sie den Haudegen Fernando Alonso verpflichtet haben. Denn mit ihm ist man endlich unter den Top Drei der Fahrer-WM vertreten. Doch ohne Teammanager Stevenson hätte auch Alonso ein paar Punkte weniger.

Fernando Alonso verdankt einige seiner Punkte seinem Teammanager. Foto: AFP

Der 55 Jahre alte Brite ist nämlich ein gewiefter Regelfuchs. Heutzutage reicht es nicht mehr, so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen. Mindestens ebenso wichtig ist es, zur rechten Zeit geeignete Präzedenzfälle an der Hand zu haben. So geschehen beim Grand Prix von Saudi-Arabien, als Stevenson dafür sorgte, dass Alonso den zuvor aberkannten dritten Platz zurückbekam. Aston Martin war für vermeintlich zu frühes Arbeiten am Auto nach einer Fünf-Sekunden-Strafe sanktioniert worden. Der Teammanager wies flugs vergleichbare Situationen aus der Vergangenheit vor, die nicht geahndet worden waren.

Alles im Blick

In Spielberg, wo unzählige Track-Limit-Verstöße und nachträgliche Zeitstrafen für ein Durcheinander sorgten, punktete Stevenson mit einer simplen Strichliste. Die Rennleitung kam nicht hinterher, das Ergebnis wurde mehrmals geändert. Am Ende entsprachen die Strafen so ziemlich den Notizen, die sich Stevenson während des Rennens gemacht hatte. Er hatte schlicht die regelwidrigen Übertretungen an den fraglichen Kurven neun und zehn gezählt, offenbar als einziger. Sein Protest und die folgenden Änderungen im Klassement brachten Aston Martin wie in Saudi-Arabien drei nachträgliche Punkte ein.

Nach über 30 Jahren in der Formel 1 kann dem Teammanager niemand mehr etwas vormachen. Stevenson hatte einst als Mechaniker bei Jordan angefangen und seither sämtliche Firmenverkäufe und Namensänderungen des Teams von Midland, Spyker, Force India und Racing Point bis Aston Martin miterlebt. Der Mann hat immer weiter seinen Job gemacht – und den Überblick behalten.