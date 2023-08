Düdelingen scheidet trotz Dominanz aus

Share this with email

Eines fällt in diesem Sommer bislang in allen Europapokal-Begegnungen mit Luxemburger Beteiligung auf: Ohne Drama geht es nicht. Diese schmerzvolle Erfahrung musste F91 Düdelingen am Mittwochabend im Stade Jos Nosbaum machen.

Gegen Gzira United reichte es zwar sehr wohl zu einem 2:1-Heimsieg, doch das war zu wenig. Weil das Hinspiel auf Malta vor einer Woche mit einer enttäuschenden 0:2-Pleite geendet war, ist das Europapokal-Abenteuer für Samir Hadji und Co. in dieser Saison beendet.

Das Scheitern des Meisterschaftsdritten der vergangenen Saison ist ernüchternd, war der maltesische Gegner doch keinesfalls besser - dafür aber umso effizienter. F91 dominierte in Hin- und Rückspiel, doch wer seine Torchancen nicht verwertet, der wird bestraft.

Anschlusstreffer aus dem Nichts

Zunächst sah es am Mittwochabend noch gut aus für die Hausherren: Sie machten Druck und hätten zur Pause mindestens 3:0 in Führung sein müssen. Allerdings war der Ball erst einmal im gegnerischen Tor gelandet, nachdem ein Freistoß von Hadji von einem maltesischen Spieler abgefälscht worden war (38.'). Und so ging es in den zweiten 45 Minuten weiter: F91 drückte, blieb aber bis in die 84.' erfolglos, als Hadji mit dem Kopf fas 2:0 erzielte.

In der 87.' schafften die Gäste tatsächlich das fast Unmögliche. Nach einem schnellen Gegenangriff über links landete der Ball nach einer präzisen Flanke bei Wilkson, dessen Kopfball Torwart Didier Desprez keine Chance ließ. Es war die erste echte Chance für Gzira United im gesamten Spiel. Die reichte aus, um den Traum der Düdelinger von der dritten Qualifikationsrunde platzen zu lassen.