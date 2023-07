Düdelingen bringt sich in eine gute Ausgangsposition

Share this with email

Während Düdelingen in der jüngeren Vergangenheit gleich zweimal gegen irische Mannschaften ausschied (2015 gegen University College Dublin AFC und 2021 gegen Bohemians Dublin), darf sich die Mannschaft von Jamath Shoffner diesmal berechtigte Hoffnung auf ein Weiterkommen machen. Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Conference League setzte sich F91 vor heimischer Kulisse mit 2:1 gegen den irischen Vertreter Saint Patrick's Athletic FC durch.

Den Führungstreffer erzielte Neuzugang Oege Van Lingen in der 24.' Der 23-jährige Niederländer war erst im Sommer von Rosport nach Düdelingen gewechselt und feierte gleich im ersten Pflichtspiel für seinen neuen Verein einen Einstand nach Maß. Auch den zweiten Treffer des Abends erzielte ein niederländischer Neuzugang. In der 61.' erhöhte Yahcuroo Roemer auf 2:0. In der Nachspielzeit verkürzten die Gäste durch den eingewechselten Mark Doyle. Doch die Düdelinger retteten den Sieg über die Zeit und bringen sich damit in eine gute Ausgangslage.