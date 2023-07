Doppelte Enttäuschung für Luxemburger Clubs

Share this with email

Der Donnerstagabend wird aus Sicht des Luxemburger Clubfußballs nicht unbedingt in die Geschichtsbücher eingehen. Zwei einheimische Vereine waren in der zweiten Runde der Qualifikation zur Conference League im Einsatz, doch weder der F91 Düdelingen noch der FC Differdingen konnten ihre Hinspiele gewinnen. Schlimmer noch: Beide Begegnungen endeten mit einer Ernüchterung, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.

Nach dem Weiterkommen gegen den irischen Vertreter St. Patricks Athletic musste F91 Düdelingen in Runde zwei auswärts auf Malta ran. Gegen Gzira United rechneten sich die Düdelinger berechtigte Chancen auf die nächste Runde ein, doch nach dem Hinspiel wird das eine ganz schwierige Aufgabe: Denn die Hausherren setzten sich mit 2:0 durch. Der Brasilainer Macula brachte Gzira United in der 54.' mit 1:0 in Führung, Zachary Scerri (79.') erzielte das 2:0. Zwischendurch hatte sich F91 selber geschwächt, als Yahcuroo Roemer in der 60.' mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Ausgleich Sekunden vor dem Abpfiff

Für Differdingen war die Ausgangslage eine andere: Gegen NK Maribor waren die Differdinger sicherlich nicht in der Favoritenrolle, dennoch hoffte die Mannschaft von Pedro Resende auf den Überraschungsfaktor. Und beinahe gelang das dem Fusionsverein aus Differdingen: Denn bis spät in die Nachspielzeit sah es vor knapp 2.000 Zuschauern nach einem sehr reifen Auftritt gar nach einem Heimsieg aus. Eric Castro (25.') hatte für den viel umjubelten Führungstreffer gesorgt, doch für den Pokalsieger kam es ganz bitter. In der 90.+6.' glich der Österreicher Arnel Jakupovic aus. Die angezeigte Nachspielzeit von fünf Minuten war bereits abgelaufen und Schiedsrichter Joonas Jaanovits aus Estland beendete die Partie nach dem Ausgleich umgehend. Zuvor hatte er den Gästen vor dem Gegentreffer einen zumindest fragwürdigen Freistoß geschenkt.

Dennoch ist für Differdingen im Rückspiel (3. August um 20 Uhr) noch alles möglich. Die Düdelinger müssen in ihrem zweiten Duell mit Gzira United (2. August um 20 Uhr) einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen.

Die beiden anderen Luxemburger Vertreter im Europapokal waren diese Woche ebenfalls ohne Siege geblieben: Hesperingen hatte auswärts bei The New Saints FC 1:1 gespielt und Niederkorn hatte 0:2 in Dänemark gegen den FC Midtjylland verloren.