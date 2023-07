Differdingen winkt Duell mit Fenerbahce Istanbul

Nach dem Pokalsieg darf Differdingen weiter von namhaften Gegnern in der Conference League träumen. Foto: Yann Hellers

Gleich vier BGL-Ligisten stehen in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League. Am Montag wurden bereits die Paarungen für die dritte Runde im Haus des europäischen Fußballs in Nyon ausgelost. Die luxemburgischen Mannschaften kennen damit ihre potenziellen Gegner im Falle eines Weiterkommens.

Allen voran Differdingen winkt ein attraktiver Gegner. Denn der Pokalsieger würde auf den Gewinner der Partie Fenerbahce (TUR) gegen FC Zimbru Chisinau (MDA) treffen. Aber auch auf F91 Düdelingen würde womöglich eine anspruchsvolle Aufgabe warten. Die Mannschaft von Trainer Jamath Shoffner müsste gegen den Sieger der Begegnung FC Victoria Pilsen (CZE) gegen FC Drita (KOS) antreten.

Niederkorn und Hesperingen bekämen es mit etwas weniger namhaften Gegnern zu tun. Sollte Niederkorn in der zweiten Qualifikationsrunde ein Überraschungscoup gegen die dänische Spitzenmannschaft Midtjylland gelingen, träfe die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser anschließend auf den Sieger zwischen FK Qabala (AZE) und Omonoia (CYB). Auf Meister Hesperingen würde der Gewinner des Duells zwischen FC Struga (MKD) und FK Buducnost Podgcorica (MNG) warten.

Für alle luxemburgischen Vertreter stünde zunächst ein Auswärtsspiel an. Die Hinspiele werden voraussichtlich am 10. August ausgetragen, die Rückspiele sollen am 17. August stattfinden.