Differdingen trifft auf Maribor

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Als Pokalsieger stand Differdingen bereits sicher in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League. Dort wartet mit NK Maribor aus Slowenien eine anspruchsvolle Aufgabe auf das Team von Trainer Pedro Resende. Das Hinspiel zwischen Differdingen und Maribor findet am Donnerstag um 19.30 Uhr im Stade municipal in Oberkorn statt. Das Rückspiel wird am 3. August ausgetragen.

Lesen Sie auch:Hesperingen wandelt zwischen Enttäuschung und Stolz

Der dreifache Champions-League-Teilnehmer Maribor hat sich im Erstrunden-Duell knapp gegen Birkirkara FC durchgesetzt. Nach dem 1:1 im Hinspiel lag das Team im Rückspiel gegen den maltesischen Vertreter bis zur 80.' zurück. In der Schlussphase drehte der 16-fache slowenische Meister jedoch das Spiel und gewann mit 2:1.