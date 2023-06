Diese Sportevents stehen am Wochenende auf dem Programm

Beim Queen and King of the Court werden die Gewinner ermittelt. © FOTO: Stéphane Guillaume

Am Wochenende stehen wieder einige Sportevents an. Das sind die Highlights:

City Jogging in der Hauptstadt

Zahlreiche Läufer und Walker werden am Sonntag beim City Jogging in der Hauptstadt unterwegs sein. Die Athleten können sechs oder zehn Kilometer laufen. Start und Ziel sind bei der Coque in Kirchberg.

Für Läuferinnen und Läufer ist der City Jogging ein spannendes Event. © FOTO: Morris Kemp

Internationale Rennen für die jungen Radfahrer

An diesem Wochenende steigen auch einige internationale Jugendradrennen in Luxemburg. Bei den Junioren steht am Samstag der 76. Grand Prix Général Patton (Start und Ziel in Ulflingen) und am Sonntag der Grand Prix de Luxembourg (Start und Ziel in Munshausen) auf dem Programm. Die Cadets sind auch beim Critérium des Jeunes gefordert.

Beachvolleyball auf höchstem Niveau

Beim Queen and King of the Court neben der Coque stehen an diesem Wochenende die Entscheidungen an. Am Freitag ab 14.30 Uhr kommt es zu den Viertelfinals. Die Halbfinalspiele gehen am Samstag ab 11 Uhr über die Bühne, während die Endspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr (Frauen) und um 20 Uhr (Männer) anstehen.

Jugendmeisterschaften in der Leichtathletik

An diesem Wochenende werden im Escher Stade Emile Mayrisch die Jugendmeisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen. Beginn ist am Samstag um 10 Uhr. Am Sonntag starten die Wettkämpfe um 14 Uhr.

352 Football Festival in Düdelingen

Ein Wochenende voller soziokultureller und sportlicher Aktivitäten rund um den Fußball steht in Düdelingen auf dem Programm. Die erste Ausgabe des „352 Football Festival“ findet am Samstag und Sonntag auf dem Neischmelz-Gelände statt. Das Festival umfasst Diskussionsrunden, Turniere, einen Markt mit Vintage-Trikots, Imbisswagen sowie Ausstellungen und Workshops. Der Eintritt ist frei.

