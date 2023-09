Diese Sportevents dürfen Sie nicht verpassen

In Luxemburg finden in den kommenden Tagen gleich mehrere interessante Veranstaltungen statt.

Im September nimmt der Sport hierzulande traditionell wieder Fahrt auf. Neben den Fußballern sind auch die Läufer und Handballer gefordert.

Richtungsweisende Begegnung gegen Island

Im ausverkauften Stade de Luxembourg trifft die Luxemburger Fußballnationalmannschaft am Freitag um 20.45 Uhr auf Island. Bei einem dreifachen Punktgewinn gegen die Nordeuropäer kann die FLF-Auswahl weiter von der Teilnahme an der EM im kommenden Jahr in Deutschland träumen.

Bewährungsprobe für die U21 gegen England

Nach dem 1:0-Auftakterfolg am Donnerstag in Nordirland erwartet die Luxemburger U21-Auswahl in der zweiten EM-Qualifikationspartie am Montag um 18 Uhr in Oberkorn den Besuch von England. Für die Mannschaft des neuen Trainers Dan Huet wird dies sicherlich eine große Herausforderung gegen ein europäisches Spitzenteam.

Auftakt der Handballmeisterschaft und erste Auftritte im Europapokal

Mit einem reduzierten Programm startet am Samstag die Saison in der Axa League der Männer. Lediglich die Begegnung zwischen Düdelingen und Mersch findet statt. Berchem und Käerjeng treten an diesem Wochenende im European Cup an. Berchem empfängt am Samstag um 18 Uhr die Österreicher aus Margareten. Käerjeng tritt am Sonntag in Tallinn (EST) an.

Auch die Frauenteams sind ab Samstag wieder gefordert. Der amtierende Meister Käerjeng will den Titel verteidigen.

Tina Welter und Käerjeng haben am vergangenen Wochenende schon den Supercup gewonnen. Foto: Stéphane Guillaume

Leopard Ultra Trail im Müllerthal

Am Freitag um 22 Uhr startet die diesjährige Ausgabe des Leopard Ultra Trail. Start und Ziel sind auf der Heringer Millen. Die Teilnehmer können zwischen einer Distanz von 111, 75, 35 und 21 km wählen.

Mehr Informationen