Diese Sportevents dürfen Sie nicht verpassen 

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Der Luxemburger Sport klettert so langsam wieder aus dem Sommerloch. Besonders bei den Freunden des runden Leders dürfte große Vorfeude herrschen.

Zweiter Spieltag in der BGL Ligue

In der zweiten Runde finden alle Spiele am Sonntag statt. Dabei wird Meister Hesperingen in Petingen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Arthur Abreu und Co. konnten in der vergangenen Spielzeit vier Zähler aus den beiden Begegnungen gegen den FC Swift einfahren. Niederkorn, das einen gelungenen Saisonauftakt feiern durfte, empfängt Aufsteiger Mersch.

Lesen Sie auch:

Hesperingen und Differdingen teilen sich Tabellenführung

Weitere Informationen

Tower-Power Trail in Weicherdingen

In Weicherdingen findet am Samstag die siebte Ausgabe des Power-Tower Trails statt. Die Athleten können bei diesem Rennen, das durch den Naturpark Our führt, zwischen einer Distanz von fünf, zehn oder 21 Kilometern wählen. Start der Rennen ist um 17 Uhr bei der Kirche in Weicherdingen.

Weitere Informationen