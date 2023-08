Diese Sportevents dürfen Sie nicht verpassen 

Share this with email

Der Luxemburger Sport klettert so langsam wieder aus dem Sommerloch. Besonders bei den Freunden des runden Leders dürfte große Vorfeude herrschen.

Saisonauftakt in der BGL Ligue

Mit der Begegnung zwischen Aufsteiger Schifflingen und Titus Petingen startet am Samstag um 18 Uhr die Fußballmeisterschaft in der höchsten Spielklasse des Großherzogtums. Meister Hesperingen gastiert am Sonntag in Strassen. Der zweite Aufsteiger Mersch bekommt es zu Hause mit Rosport zu tun.

Am Samstag organisiert der Celtic Diekirc im Stade Municipal ab 18 Uhr die diesjährige Auflage seines Laufmeetings und des 2nd Memorial Benny Michel. Dort stehen ab 18.30 Uhr Wettbewerbe in den Disziplinen Kugelstoßen und Diskuswerfen der Männer und Frauen an.

