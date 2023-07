Diese Sportevents dürfen Sie nicht verpassen

Share this with email

Der Luxemburger Sport steckt im Sommerloch, doch ganz verzichten müssen die Fans hierzulande nicht. In Hosingen und Esch wird Spektakel geboten.

Vollgas bei der Rally Lëtzebuerg

Mit insgesamt mehr als 60 Autos ist die Rally Lëtzebuerg 2023 gut besetzt. Die Fahrerinnen und Fahrer, viele von ihnen aus dem Großherzogtum, sind am Freitag und Samstag rund um Hosingen unterwegs. Dabei werden auch nationale Meisterschaften ausgefahren. Am Freitag findet zwischen 16 und 20 Uhr der Shakedown statt - vergleichbar mit dem Warm-up in der Formel 1. Die eigentliche Rallye steigt schließlich am Samstag zwischen 8 und 19 Uhr. Start und Ziel sind am Gemeindeatelier, die Siegerehrung wird im Centre Culturel durchgeführt.

Kampf um den Tennis-Titel

Im nationalen Tenniszentrum in Esch/Alzette wird es am Wochenende ernst. Bereits am Freitag steht bei den Luxembourg Open der Männer das Finale im Doppel auf dem Programm. Dabei kämpfen mit Alex Knaff und Chris Rodesch zwei Luxemburger um den Titel (geschätzt: ab 17.30 Uhr). Am Samstag finden die Halbfinals statt, am Sonntag die Endspiele (ab 10.30 Uhr).

