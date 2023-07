Diese Sportevents dürfen Sie nicht verpassen

In den kommenden Tagen stehen hierzulande wieder mehrere Veranstaltungen auf dem Programm.

Höhepunkte am Wochenende

Leichtathletik, Schwimmen, Tennis, Radsport und Duathlon stehen unter anderem an diesem Wochenende im Mittelpunkt. Die Sportfans kommen demnach voll auf ihre Kosten.

Nationale Meisterschaften in der Leichathletik

Von Freitag bis Sonntag werden die nationalen Meisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen. Während die Wettbewerbe der Werfer in Zoufftgen stattfinden, gehen alle weitere Entscheidungen im Leichtathletikstadion des INS über die Bühne. Die Luxemburger Top-Athleten sind ebenfalls am Start.

Nationale Titelträger im Schwimmen werden ermittelt

Auch die Schwimmer tragen an diesem Wochenende die nationalen Meisterschaften aus. Beginn der Wettbewerbe in der Coque ist am Samstag und Sonntag jeweils um 9.30 Uhr.

Endspiele der Interclubmeisterschaft im Tennis

Das diesjährige Frauen- und Männerfinale heißt Spora gegen Arquebusiers. Die Titelentscheidung fällt somit am Samstag ab 10 Uhr zwischen den beiden Hauptstadtclubs. Gespielt wird auf der Anlage des TC Cap On Line in Capellen.

Raphael Calzi steht mit Spora im Finale. Foto: Christian Kemp

Radfestival in Cessingen

Am Sonntag wird das Radfestival des SAF Cessingen ausgetragen. Das Rennen der Elite, das über eine Distanz von 100 km geht, startet um 15.15 Uhr.

Éislek X-Duathlon in Munshausen

Am Samstag findet Munshausen die zweite Ausgabe des Éislek X-Duathlon statt. Es finden Rennen für alle Kategorien auf anspruchsvollen Strecken statt. Start des Hauptrennens ist um 11 Uhr. Bei den Frauen startet Carmen Coljon als Favorit, bei den Männern Jérôme Ewen.

