Die Uhr tickt für den verlorenen Sohn

Es liegt in der Natur der Sache, dass Eltern ihre Kinder beim Sport unterstützen. Das Spektrum kann sehr breit sein und vom einfachen Transport zum Fußballtraining bis hin zum Kauf eines Formel-1-Teams reichen. Letzteres ist bei Lance Stroll der Fall. Sein Vater Lawrence Stroll, ein kanadischer Mode-Tycoon (unter anderem gehören die Marken Tommy Hilfiger und Michael Kors zu seinem Imperium), ebnete seinem Sprössling mit seinen nahezu ungebremsten finanziellen Möglichkeiten den Weg bis in die Formel 1.

Im Gegensatz zu anderen Söhnen unterstrich Lance Stroll in den Nachwuchsklassen sein Talent und gewann 2016 mit 14 Siegen die Formel-3-EM. Der mittlerweile 24-Jährige gab sein Grand-Prix-Debut bei Williams und wechselte nach zwei Jahren zu Racing Point, einem Team, dessen Geschicke sein Vater ebenfalls übernommen hatte. 2021 wurde die Mannschaft in Aston Martin umgetauft. Man gab sich in allen Bereichen Mühe, zu den Spitzenteams aufzuschließen – unter anderem mit der Verpflichtung des zweifachen Weltmeisters Fernando Alonso sowie des Luxemburgers Mike Krack als Teamchef.

Lawrence Stroll hat für seinen Sohn ein Formel-1-Cockpit freigemacht. Foto: dpa

Der neue AMR23 (ehemalige Red-Bull- und Mercedes-Leute halfen bei dem Auto mit), entpuppte sich als Volltreffer. In zehn Rennen fuhr Alonso siebenmal aufs Podium und belegt aktuell Platz drei in der WM-Tabelle. Stroll, für Höhenflüge und Abstürze gleichermaßen bekannt und in 132 Grand Prix mit nur bescheidenen drei Podiumsplätzen, konnte noch keinen richtigen Nutzen aus dem Auto ziehen. Bestes Ergebnis 2023 war ein vierter Rang in Australien. Vor dem Grand Prix von Ungarn am Wochenende (Start am Sonntag um 15 Uhr) führt Alonso teamintern mit 137:44 Punkten. Im Qualifying bezwang Stroll Alonso erst einmal – und das nur, weil dieser im Kiesbett gelandet war.

Großer Bruder oder netter Onkel

„Ich denke, dass Lance bislang in dieser Saison sehr unglücklich agiert hat. Wir haben schon tolle Rennen von ihm gesehen. Aber das Wichtigste ist die Regelmäßigkeit, um bei jedem Rennen in den Top Fünf mitzukämpfen und viele Punkte zu sammeln, welche in der Endabrechnung wichtig sein werden“, erklärt Alonso fast schon im Stil eines großen Bruders. Der mittlerweile 41-jährige Spanier, der in der Vergangenheit selten ein gutes Haar an seinen Teamkollegen ließ, tritt dem Sohn des Chefs äußerst wohlwollend gegenüber.

Fernando Alonso unterstützt seinen Teamkollegen. Foto: dpa

Sogar in die Strategie mischt er sich ein und lässt Stroll je nach Rennsituation den Vortritt. Fernziel: Der 24-Jährige soll in die Führungsrolle im Team und an den WM-Titel herangeführt werden. „Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit“, meint Alonso, dessen Haltung bei den zukünftigen Vertragsverhandlungen sicherlich eine entscheidende Rolle spielen wird. Alonso wird aber nicht ewig weitermachen können. So wird langsam aber sicher die Zeit knapp für Stroll – und der Druck, in absehbarer Zukunft eine Führungsrolle zu übernehmen, spürbar größer. Andere Fahrer seiner Generation, wie Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) oder Lando Norris (McLaren), stehen nicht nur was die Erfolge angeht wesentlich besser da. Von Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) ganz zu schweigen.

Aktuell kann Stroll noch auf die volle Unterstützung seines Vaters und dessen langjährige Partner zählen. Will man aber, wie bei der Einweihung der neuen, etwa 220 Millionen Euro teuren Fabrik angekündigt, weitaus höhere Ziele anstreben und um die WM mitfahren, braucht man zwei Fahrer, die regelmäßig auf den vorderen Rängen ins Ziel kommen. Das Stichdatum wird 2026 sein. Dann beginnt für Aston Martin eine neue Zeitrechnung. Bislang als Kundenteam von Motorenhersteller Mercedes abhängig, erhalten die Briten den Status eines Honda-Werksteams. Auch wenn die Japaner bereits durchblicken ließen, dass der Rennstall alleiniger Entscheidungsträger in der Fahrerfrage sei, erhöht sich der Druck ungemein. Es liegt nun an Lance Stroll, in der verbleibenden Zeit zu zeigen, ob er der Fahrer ist, auf den sein Teamkollege hinaufblicken kann, oder ob er wieder einmal hinaufblicken muss.