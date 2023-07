Die Sensation bleibt aus

Share this with email

Im Rückspiel der ersten Qualifikationsrunde der Champions League unterlag Hesperingen am Mittwochabend im Stade de Luxembourg mit 0:2 gegen Slovan Bratislava und schied damit aus dem Wettbewerb aus. Dabei war das Team von Trainer Carlos Fangueiro in der ersten Halbzeit (0:0) über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Am Ende entschieden jedoch drei Elfmeter die Partie. Während Hesperingens Kapitän Dominik Stolz in der 10.' einen Strafstoß vergab, war der slowakische Meister im zweiten Durchgang gleich zweimal per Foulelfmeter erfolgreich. Kapitän Vladimir Weiss verwandelte beide Strafstöße (55.' und 62.') souverän.

Vor einer Woche hatten sich beide Mannschaft noch 1:1 getrennt. Auch damals standen die beiden Spielführer im Mittelpunkt. Im Gegensatz zum Rückspiel hatte Stolz in Bratislava nach einem Handspiel per Elfmeter die zwischenzeitliche Führung erzielt. Weiss glich im Hinspiel allerdings durch einen sehenswerten Freistoß aus.

Trotz starker Leistung verpasste Hesperingen durch die 0:2-Niederlage im Rückspiel die Sensation gegen den Favoriten knapp. Das europäische Abenteuer ist für den luxemburgischen Meister jedoch noch nicht vorbei. Denn die Mannschaft von Fangueiro wird fortan um eine Teilnahme in der Gruppenphase der Conference League kämpfen. In diesem Wettbewerb wird Hesperingen in der zweiten Qualifikationsrunde auf den walisischen Rekordmeister The New Saints FC treffen.