Die Königinnen und Könige der Coque stehen fest

Beim Queen and King of the Court gewinnen Teilnehmer aus Deutschland und Lettland.

Die Premiere des Queen and King of the Court ist beendet: Das Beachvolleyballturnier fand bis Samstag in einem speziell errichteten Stadion neben der Coque in Kirchberg statt.

Bei den Männern, bei denen auch die beiden Luxemburger Maciek Complak und Felix Terwindt im Einsatz waren, haben Nils Ehlers und Clemens Wickler triumphiert. Das deutsche Duo gewann seit dem Viertelfinale acht seiner neun Runden. Bei den Frauen siegten die Lettinen Tina Graudina und Anastasija Samoilova.

7 / 8 Anastasija Samoilova (l.) und Tina Graudina feiern ihren Sieg. © FOTO: Stéphane Guillaume

8 / 8 Bei den Männern geht der Schlusserfolg an Nils Ehlers (l.) und Clemens Wickler. © FOTO: Stéphane Guillaume

















Beim Queen and King of the Court wird anders gespielt als beim herkömmlichen Beachvolleyball. An einem Spiel sind fünf Teams beteiligt, zwei auf dem Feld, die anderen warten auf ihren Einsatz. Das Spielfeld ist in eine Königsseite und eine Herausforderer-Seite eingeteilt. Die Gewinner eines Ballwechsels bleiben auf dem Feld. Punkte können nur auf der Königsseite erzielt werden.

Wer den Ballwechsel verliert, muss runter vom Feld. Ein Spiel besteht aus drei Runden. Jede der drei Runden wird auf Zeit gespielt und dauert jeweils 15 Minuten. Das schlechteste Team mit den wenigsten Punkten scheidet aus.