Die FLNS-Athleten zeigen starke Leistungen in Japan

Im Vorfeld der Weltmeisterschaft hatten die FLNS-Athleten ein kurzes Trainingslager in Fuji (JPN) absolviert, um sich an die Bedingungen in Japan zu gewöhnen. Diese Maßnahme sollte ihre Früchte tragen, denn die Luxemburger zeigten starke Leistungen bei der Schwimm-WM, die vom 23. bis 30. Juli in Fukuoka ausgetragen wurde.

Besonders die beiden Landesrekorde von Ralph Daleiden und Rémi Fabiani stachen heraus. Bereits im März des vergangenen Jahres hatte Daleiden eine neue nationale Bestmarke aufgestellt. Er war der erste luxemburgische Schwimmer, der über die Distanz von 100 m Freistil mit einer Zeit von 49''67, die 50-Sekunden-Grenze durchbrach. Bei der WM in Japan verbesserte der 20-Jährige diese Zeit noch einmal deutlich.

Er benötigte bei seinem Vorlauf am Mittwoch nur 48''77. Damit unterbot er seine eigene Bestmarke um 90 Hundertstelsekunden und rückt näher an die Qualifikationsnorm für die Olympischen Spiele (48''34) heran. Für eine Teilnahme an den Halbfinal-Läufen reichte Daleidens starke Leistung dennoch nicht aus. Hierfür wurde ebenfalls eine Zeit von 48''34 benötigt. Am Ende erreichte der junge Schwimmer den 26. Platz unter 115 Startern.

Ralph Daleiden (l.) stellte bei der Schwimm-WM über die Distanz von 100 m Freistil einen neuen Landesrekord auf. Foto: FLNS

Den zweiten Landesrekord bei den Wettkämpfen in Japan stellte Fabiani am Freitag auf. Der Sprint-Spezialist hatte bereits im Vorfeld der WM gegenüber dem Luxemburger Wort erklärt, dass er über 50 m Freistil, ohne sich dabei zu sehr unter Druck setzen zu wollen, die zwei Jahre zuvor von ihm aufgestellte nationale Bestmarke angreifen wolle: „Für mich wäre es wichtig, mir zu beweisen, dass ich schneller bin als vor zwei Jahren.“

Tatsächlich wies Fabiani dies auf eindrucksvolle Art und Weise nach. Der Student hatte im Vorlauf den alten Rekord um sieben Hundertstelsekunden auf 22''47 verbessert und belegte damit Rang 37 unter 119 Startern. Zum Abschluss der WM aus Luxemburger Sicht stellte Fabiani am Samstag darüber hinaus eine persönliche Bestzeit (25''87) über die Distanz von 50 m Rücken auf. Erstmals blieb der Sprint-Spezialist dabei unter 26 Sekunden und belegte am Ende Rang 33 unter 64 Teilnehmern.

Ich habe den Moment in diesem Schwimmbecken bei dieser außergewöhnlichen Atmosphäre sehr genossen. Julien Henx

Auch die beiden weiteren FLNS-Athleten Pit Brandenburger und Julien Henx zeigten ansprechende Leistungen, wobei Brandenburger unmittelbar nach dem Rennen nicht gänzlich zufrieden war. „Ich bin etwas enttäuscht. Ich weiß, dass ich zu mehr in der Lage bin. Ich habe meine Stressbewältigung im Laufe des Jahres verbessert, aber es fehlen noch ein paar Rennen auf diesem Niveau.“ Über 200 m Freistil zeigte Brandenburger dennoch mit einer Zeit von 1'51''27 seine beste Saisonleistung und kam auf Platz 39 von 72.

Henx schwamm derweil gleich am ersten Wettkampftag über die Distanz von 50 m Schmetterling eine Zeit von 23''65 und wurde damit 27. unter 89 Startern. Henx hob im Anschluss an das Rennen allen voran die besondere Stimmung hervor. „Ich habe den Moment in diesem Schwimmbecken bei dieser außergewöhnlichen Atmosphäre sehr genossen. Ich bin froh, dass ich mich mit den größten Schwimmern messen konnte.“