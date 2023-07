Die Dominanz von Red Bull ist gefährlich

Ferrari, Mercedes und Co. fahren in der Formel 1 derzeit nur hinterher. Selbst Max Verstappen hofft auf mehr Spannung.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, hieß es am vergangenen Wochenende beim TV-Sender Sky nach dem Grand Prix von Österreich. Wie im gleichnamigen Film wiederholt sich der Tagesablauf der Journalisten. Red Bull dominiert die Formel 1 nach Belieben und hat die ersten neun Saisonrennen allesamt gewonnen. Max Verstappen stand bereits siebenmal ganz oben auf dem Podium und wird sich auf dem Weg zum dritten Titel nicht aufhalten lassen.

Lesen Sie auch:Die Formel 1 sucht die Ideallinie

An diesem Wochenende steht der Grand Prix von Großbritannien in Silverstone (Start des Rennens am Sonntag um 16 Uhr) auf dem Programm. Dass Red Bull erneut der große Favorit ist, liegt nicht nur an den Piloten, sondern auch am starken Wagen, dank dem Verstappen zuletzt seinen 42. Sieg feierte und damit im ewigen Ranking an Ayrton Senna vorbeizog. Doch die Dominanz hat einen faden Beigeschmack. Bei der Konzeption des RB19 wurde das Budgetlimit, an das sich die Teams halten müssen, von Red Bull deutlich überschritten. Ob es sich dabei um die vom Rennstall angegebenen Catering-Kosten handelt, oder zu viel Geld in die Entwicklung gesteckt wurde, ist angesichts der Überlegenheit letztlich egal. Die Konkurrenz ist derzeit chancenlos und hat fast schon aufgegeben.

Ich verstehe die Leute, die sich etwas langweilen, wenn ein Team dominiert. Max Verstappen

Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung

Ferrari und Mercedes mussten einsehen, dass sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Charles Leclerc (Ferrari) vergangenen Sonntag zwar hinter Verstappen, aber immerhin vor dessen Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez landete. Zuvor hatte es Lewis Hamilton (Mercedes) in Kanada aufs Podium geschafft, die Schwächen seines Autos wurden aber in Österreich wieder deutlich. „Lewis, wir wissen, dass das Auto schlecht ist. Bitte fahr es einfach“, hatte ihm Teamchef Toto Wolff während des Rennens mitgeteilt. Hamilton wurde nur Achter.

Lewis Hamilton (M.) ist in der Formel 1 immer noch ein Star, mit den aktuellen Resultaten kann der Mercedes-Pilot aber nicht zufrieden sein. Foto: AFP

Ferrari und Mercedes mussten einsehen, dass sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Charles Leclerc (Ferrari) vergangenen Sonntag zwar hinter Verstappen, aber immerhin vor dessen Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez landete. Zuvor hatte es Lewis Hamilton (Mercedes) in Kanada aufs Podium geschafft, die Schwächen seines Autos wurden aber in Österreich wieder deutlich. „Lewis, wir wissen, dass das Auto schlecht ist. Bitte fahr es einfach“, hatte ihm Teamchef Toto Wolff während des Rennens mitgeteilt. Hamilton wurde nur Achter.

Weil die Kluft zwischen Red Bull und der Konkurrenz immer größer wird, verliert die Formel 1 an Spannung. Die Fans sehen keine interessanten Rennen. „Ich verstehe die Leute, die sich etwas langweilen, wenn ein Team dominiert. Ich hoffe daher, dass verschiedene Teams besser werden, damit jemand anderes eine Chance hat, zu gewinnen, wenn wir mal Probleme haben“, sagt selbst Verstappen.

Sollten Ferrari und Co. langfristig hinterherfahren, werden die Bosse wohl kaum bereit sein, weiter so viel Geld zu investieren. Die Hoffnungen ruhen auf 2024, denn in diesem Jahr wird es wohl niemand mehr mit Red Bull aufnehmen können.