Der Radsport-Verband gibt das Aufgebot für die UCI Weltmeisterschaften bekannt

Am Donnerstag hat der luxemburgische Radsport-Verband (FSCL) das Aufgebot für die erste Ausgabe der UCI Weltmeisterschaften bekannt gegeben. Christine Majerus vertritt Luxemburg am 13. August beim Straßenrennen der Frauen. Zuvor gehen Arthur Kluckers, Alex Kirsch, Cédric Pries und Kevin Geniets am 6. August beim Straßenrennen der Männer an den Start. Kluckers nimmt darüber hinaus am 11. August am Zeitfahren teil. Dass Bob Jungels sowie Michel Ries nicht an den Start gehen würden, war bereits im Vorfeld bekannt.

Joël Adams startet derweil beim Straßenrennen sowie Zeitrennen des Para-Radsports. Auch in den diversen Jugendkategorien sind einige namhaft luxemburgische Nachwuchshoffnungen dabei. Hierunter Nina Berton und Marie Schreiber. Als Missions-Chef fungiert Christian Helmig.

Die diesjährige Ausgabe wird vom 3. bis 13. August in Glasgow (SCO) ausgetragen. Anschließend soll die Veranstaltung alle vier Jahre stattfinden, stets im Jahr vor den Olympischen Sommerspielen.