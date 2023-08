Der Mondorfer Dwayn Holter macht auch die Konkurrenz fit

Der ehemalige Nationalspieler will mit seiner Mannschaft in den Europapokal. Als Personalcoach trainiert er zudem BGL-Ligue-Spieler anderer Vereine.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wenn für Mondorf am Sonntag im Heimspiel gegen den Racing (16 Uhr) der Startschuss in die neue BGL-Ligue-Saison fällt, wird das für Dwayn Holter ein ganz besonderes Spiel sein. Nicht nur, weil nach einer langen Zeit des Wartens endlich wieder der Ball im luxemburgischen Fußball-Oberhaus rollt. Vielmehr auch, weil der Vertrag des 28-Jährigen bei den Hauptstädtern am Anfang der vergangenen Saison aufgelöst wurde - dem Jugendverein Holters. Es habe von beiden Seiten einfach nicht mehr gepasst.

Fünf Monate war der ehemalige Nationalspieler damals ohne Verein, geschadet hat es ihm und seiner Fitness keineswegs. „Diese fünf Monate ohne Verein haben mir wirklich gutgetan. Ich habe mich in dieser Zeit in meinem Beruf als Personal-Fitnesscoach sehr weiterentwickelt“, so Holter. „Außerdem trainierte ich so jeden Tag und war auch ohne Fußballverein topfit.“

Holter (r.) geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Foto: Stéphane Guillaume

Als jedoch plötzlich das Telefon klingelte und der Sportdirektor von Mondorf, Almin Babacic, anrief, um Holter von einem Engagement bei seinem Verein zu überzeugen, musste dieser nicht lange überlegen. „Almin und ich kennen uns noch aus meiner Jugendzeit bei Racing. Ich wusste, Mondorf ist eine gute Adresse und dann ging alles ganz schnell.“ Zum Rückenrundenauftakt trug der Ex-Racing-Spieler dann das Mondorfer Trikot.

Lesen Sie auch:Kevin Malget: „Wiltz muss eine Festung werden“

Ein Wechsel, der sich für beide Seiten gelohnt hat, denn der erfahrene Fußballer sorgte für mehr Ordnung und Stabilität in der Mondorfer Defensive. Während es ohne Holter in der Hinrunde noch acht Niederlagen gab, waren es in der Rückrunde nur mehr fünf. Ähnlich verhält es sich mit den Siegen: Sechs ohne Holter, acht mit ihm.

Ich will mit Mondorf den Europapokal erreichen. Entweder über die Tabelle oder den Pokalwettbewerb. Dwayn Holter

„Ich weiß, warum ich geholt wurde. Ich wollte mit meiner Erfahrung helfen und habe immer alles gegeben. Allerdings ist die bessere Rückrunde nicht allein mein Verdienst“, so Holter. 52 Gegentore sind aus der Sicht des Defensivspielers dennoch zu viele. Damit es diesmal weniger werden, wurde unter anderem Holters Ex-Racing-Teamkamerad und jetzt erneuter Mitspieler Pit Simon verpflichtet.

Erfolg beginnt in der Defensive

„Pit ist eine top Verstärkung. Er ist ein echter Abwehrchef und wird der Mannschaft mehr Sicherheit geben. Er ist die Art von Spieler, die einen Verein weiterbringen“, so Holter, der klare Ziele für die anstehende Spielzeit äußert. „Ich will mit Mondorf den Europapokal erreichen. Entweder über die Tabelle oder den Pokalwettbewerb.“

Wenn du Profi werden willst, musst du mehr tun als andere. Das habe ich damals nicht. Meine Mentalität ist heute eine ganz andere. Dwayn Holter

Dazu wurden neben Simon noch weitere neue Spieler verpflichtet, insgesamt zehn an der Zahl, sechs davon sind 23 Jahre alt oder jünger. „Der Verein baut mit den jungen Spielern seine Zukunft auf. Es gibt jetzt mehr Konkurrenzkampf und die Stimmung ist gut“, so der Routinier. „Der Stamm der Mannschaft konnte zudem gehalten werden.“

Als Personalcoach weiß Dwayn Holter, wie wichtig Dehnübungen vor dem Spiel sind. Foto: Stéphane Guillaume

Den jungen Spielern will Holter mit seiner Erfahrung beistehen. Sie sollen aus seinen Fehlern lernen. Denn nachdem der Fußballer zu Beginn seiner Karriere noch in der Junioren-Bundesliga für Greuther Fürth (D) spielte, hat er den Sprung in die erste Mannschaft nie wirklich geschafft. Aus Holters Sicht hatte das auch seine Gründe. „Wenn du Profi werden willst, musst du mehr tun als andere. Das habe ich damals nicht. Meine Mentalität ist heute eine ganz andere“, legt er jedem jungen Spieler, der den gleichen Traum hat, Profi zu werden, nahe, an sein absolutes Limit zu gehen. Einen Wechsel ins Ausland würde er dennoch immer empfehlen.

Lesen Sie auch:FC Monnerich, ein Club zwischen Konstanz und totalem Umbruch

Für Holter hingegen sind „die Zeiten, in denen ich Profifußballer werden wollte, vorbei. Für mich ist es jetzt wichtig, dass ich mich beruflich neben dem Fußball stabilisiere. Da ich Sport sehr liebe, ist es ideal für mich als Personaltrainer zu arbeiten.“ Während Holter zunächst noch in einem Fitness-Studio in Esch-Belval seine Kurse anbot, ist er jetzt auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Der Weg in die Selbstständigkeit ist das Ziel.

Sein Angebot findet offenbar Anklang. Denn mit Demba Seck (Titus Petingen), Omar Natami (Progrès Niederkorn), Farid Ikene (Racing) oder Stefan Lopes (Käerjeng) haben gleich mehrere BGL-Ligue-Spieler das Training von Personaltrainer Dwayn Holter in Anspruch genommen. Jetzt muss Holter hoffen, dass er die Konkurrenz nicht zu fit gemacht hat, sonst wird der Weg nach Europa ein Stück weit schwerer.