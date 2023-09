Charel Grethen läuft zwei Landesrekorde in zwei Tagen

Charel Grethen präsentiert sich spät in der Saison weiterhin in sehr guter Form. Foto: Christian Kemp/LW-Archiv

Charel Grethen hatte am Freitagabend beim Flutlichtmeeting in Trier zwei Ziele: Zum einen wollte er seine persönliche Bestzeit über 3.000 m (8'03''93) unterbieten. Zum anderen wollte er den nationalen Rekord angreifen. Den hatte Ruben Querinjean im vergangenen Jahr aufgestellt. Der 21-Jährige war die Distanz in Louvain in 7'53''80 gelaufen.

Grethen kann zufrieden sein: Luxemburgs Vorzeigeathlet gewann den Lauf im Moselstadion nicht nur, er lief zudem nach 7'43''41 ins Ziel und verbesserte somit den Landesrekord um beeindruckende zehn Sekunden!

Und damit nicht genug: Am Samstagabend startete er in Diekirch über 2.000 m. Den Rekord auf der selten gelaufenen Distanz hielt bislang Justin Gloden in 5'07''6. Er datierte aus dem Jahr 1978. Nun wurde er aus den Rekordbüchern gelöscht. Denn Grethens Chrono blieb nach 5'05''40 stehen. Es war der für ihn perfekte Schlusspunkt hinter eine gute Saison.

Luxemburgs Sportler des Jahres 2021 hatte seine starke Form bereits am vergangenen Mittwoch untermauert, als er beim Pfungstädter Sportfest eine neue nationale Bestmarke über eine Meile aufstellte (3'52''57).

Grethen ist somit nun im Freien im Besitz von vier Landesrekorden: Über 1.500 m, über die Meile, über 2.000 m und über 3.000 m war noch nie ein Luxemburger schneller.