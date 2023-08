Bosnier oder Isländer: Hesperingen kennt seinen Weg im Europapokal

In einem potenziellen Play-off um den Einzug in die Gruppenphase der Europa-Conference-Leauge erwarten den Swift machbare Aufgaben.

Die Spieler von Hesperingen feiern im Stade de Luxembourg den Sieg gegen The New Saints FC und den damit verbundenen Einzug in die nächste Runde. Foto: Ben Majerus

Am Montagmittag fand im Haus des europäischen Fußballs in Nyon (CH) die Auslosung der Play-offs zur Gruppenphase der Europa-Conference-League statt. Der luxemburgische Meister Hesperingen, einziger noch im Europapokal verbliebener Vertreter aus dem Großherzogtum, würde es dort entweder mit HSK Zrinjski Mostar aus Bosnien und Herzegowina oder Breidablik aus Island zu tun bekommen.

Der Name Breidablik dürfte dabei den Fußballfans in Luxemburg nicht gänzlich unbekannt sein. Die Mannschaft aus dem hohen Norden Europas warf im Juli 2021 den Racing in der ersten Qualifikationsrunde der Conference League aus dem Wettbewerb. Auch Mostar hat schon Bekanntschaft mit dem luxemburgischen Fußball gemacht. Die Bosnier schieden 2005 in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation gegen F91 Düdelingen aus.

Doch bevor es so weit ist, gilt es noch eine Hürde zu meistern. Zuerst muss der Swift sich gegen den FC Struga aus Nordmazedonien durchsetzen. Sollte dies nicht gelingen, wäre das Abenteuer Gruppenphase zu Ende, bevor es überhaupt beginnen konnte. Das Hinspiel findet am Donnerstag in Skopje (17 Uhr, Luxemburger Zeit) statt, das Rückspiel eine Woche später um 20 Uhr im Stade de Luxembourg.

Weitere Luxemburger im Europapokal

Neben Swift Hesperingen haben auch noch die Nationalspieler Vincent Thill (Sabah Baku/AZE) und Marvin Martins (Austria Wien/A) die Chance, die Gruppenphase der Conference League mit ihren Vereinen zu erreichen. Zunächst müsste sich Thill mit Sabah Baku gegen Partizan Belgrad durchsetzen, ehe man auf den Sieger der Partie zwischen dem FC Nordsjaeland (DK) und FCSB Bukarest aus Rumänien träfe.

Martins und seine Austria haben derweil mit Legia Warschau einen starken Gegner vor der Brust. Sollte man die Polen jedoch besiegen, ist der Play-off-Gegner entweder Niederkorn-Bezwinger FC Midtjylland oder Omonia Nikosia aus Zypern.

Anthony Moris hingegen kann mit dem belgischen Club Union St-Gilloise sogar der Sprung in die Gruppenphase der Europa League gelingen. Auf dem Weg dorthin steht dem Nationaltorhüter und seiner Mannschaft nur noch der FC Lugano aus der Schweiz im Weg.